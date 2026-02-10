Зидан просил Черышева остаться в «Реале»: «А я уехал. Идиот, да?»

Бывший вингер «Реала» Денис Черышев рассказал, как покинул мадридский клуб, несмотря на просьбу Зинедина Зидана.

«Когда я поднялся в основную команду при Анчелотти, у меня было хорошее предложение из Германии. Я уже договорился с клубом – готовился ехать в Германию. «Боруссия» из Менхенгладбаха хотела меня подписать, и я хотел ехать.

Тогда после Моуринью в команду пришел Анчелотти и сказал: «Пусть приедет на предсезонку, посмотрим. Если не пойдет, пусть едет».

Тогда наш левый защитник Марсело вроде после Кубка Америки вернулся позже. А у Коэнтрау была, кажется, какая-то травма. И меня начали ставить левым защитником. Честно говоря, никогда не нравилось там играть, и на поле, и в голове всегда был атакующим игроком и не хотел, чтобы ставили в оборону.

Но я стал играть все матчи в предсезонке: против «Гэлакси», «Лиона»… И очень хорошо смотрелся. В итоге дали контракт в «Реале» на четыре года – уже как игроку первой команды. Для меня это было вау.

В тот момент предложили поехать в «Севилью» в аренду. И тогда у нас состоялся разговор с Анчелотти. Он сказал: «Хочу, чтобы ты остался и был второй опцией на левого защитника». Коэнтрау вроде бы хотели продать.

Но я сказал, что хочу играть на другой позиции и что у меня есть вариант с «Севильей». Он мне говорит: «Смотри, у меня есть Бэйл, Озил, Ди Мария, Иско пришел, Криштиану. Куда ты хочешь, чтобы я тебя поставил, Денис?» В итоге в «Севилье» у меня ничего не получилось из-за травм.

После «Севильи» поехал в аренду в «Вильярреал», выдал там очень хороший сезон [4+11 по гол+пас в сезоне-2014/15]. Потом вернулся, но с Бенитесом получал не очень много игрового времени, хотя уже на своей позиции. И пришел Зидан. Я не знал, что делать: оставаться или уходить.

Из России было давление, потому что предстоял Евро-2016. Мне звонил Слуцкий, говорил: «Если не будешь играть – я тебя не вызову». Логично. Я решил уходить.

И тогда мы сидели с Зиданом, как я с тобой сейчас сижу, и он сказал: «Я не могу тебе обеспечить много игрового времени, но даю слово, что ты будешь выходить. Ты мне нужен, оставайся». А я уехал. Прикинь? Идиот, да?

Сейчас я бы другое решение принял, зная, как все сложилось. Я не жалею, потому что это тоже опыт, но со своей нынешней головой я бы принимал другие решения», – заявил Черышев.