Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зидан просил Черышева остаться в «Реале»: «А я уехал. Идиот, да?»

Зидан просил Черышева остаться в «Реале»: «А я уехал. Идиот, да?»

Сегодня, 00:57
1

Бывший вингер «Реала» Денис Черышев рассказал, как покинул мадридский клуб, несмотря на просьбу Зинедина Зидана.

«Когда я поднялся в основную команду при Анчелотти, у меня было хорошее предложение из Германии. Я уже договорился с клубом – готовился ехать в Германию. «Боруссия» из Менхенгладбаха хотела меня подписать, и я хотел ехать.

Тогда после Моуринью в команду пришел Анчелотти и сказал: «Пусть приедет на предсезонку, посмотрим. Если не пойдет, пусть едет».

Тогда наш левый защитник Марсело вроде после Кубка Америки вернулся позже. А у Коэнтрау была, кажется, какая-то травма. И меня начали ставить левым защитником. Честно говоря, никогда не нравилось там играть, и на поле, и в голове всегда был атакующим игроком и не хотел, чтобы ставили в оборону.

Но я стал играть все матчи в предсезонке: против «Гэлакси», «Лиона»… И очень хорошо смотрелся. В итоге дали контракт в «Реале» на четыре года – уже как игроку первой команды. Для меня это было вау.

В тот момент предложили поехать в «Севилью» в аренду. И тогда у нас состоялся разговор с Анчелотти. Он сказал: «Хочу, чтобы ты остался и был второй опцией на левого защитника». Коэнтрау вроде бы хотели продать.

Но я сказал, что хочу играть на другой позиции и что у меня есть вариант с «Севильей». Он мне говорит: «Смотри, у меня есть Бэйл, Озил, Ди Мария, Иско пришел, Криштиану. Куда ты хочешь, чтобы я тебя поставил, Денис?» В итоге в «Севилье» у меня ничего не получилось из-за травм.

После «Севильи» поехал в аренду в «Вильярреал», выдал там очень хороший сезон [4+11 по гол+пас в сезоне-2014/15]. Потом вернулся, но с Бенитесом получал не очень много игрового времени, хотя уже на своей позиции. И пришел Зидан. Я не знал, что делать: оставаться или уходить.

Из России было давление, потому что предстоял Евро-2016. Мне звонил Слуцкий, говорил: «Если не будешь играть – я тебя не вызову». Логично. Я решил уходить.

И тогда мы сидели с Зиданом, как я с тобой сейчас сижу, и он сказал: «Я не могу тебе обеспечить много игрового времени, но даю слово, что ты будешь выходить. Ты мне нужен, оставайся». А я уехал. Прикинь? Идиот, да?

Сейчас я бы другое решение принял, зная, как все сложилось. Я не жалею, потому что это тоже опыт, но со своей нынешней головой я бы принимал другие решения», – заявил Черышев.

  • Денис – воспитанник «Реала». Он был в системе клуба с 2002 по 2016 год.
  • Статистика Черышева за главную команду мадридцев: 7 матчей, 1 гол, 1 ассист.

Еще по теме:
Черышев – о ЧМ-2018: «Это не я играл – Бог действует через людей» 2
У Черышева были предложения от 3 клубов РПЛ: «Я пересидел в Европе» 7
Черышев сделал выбор между Дзюбой и Роналду
Источник: Спортс’’
Испания. Примера Красава ЕНИ Реал Черышев Денис Зидан Зинедин
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
U+1F596
1770674652
Все понятно.Во всем виноват Слуцкий.Это он давил со своим--«Если не будешь играть – я тебя не вызову».)))
Ответить
Главные новости
«Зенит» взял форварда, Роналду прекращает забастовку, легионер «Спартака» хочет уйти, конфликт в «Реале» и другие новости
01:30
Быстров озвучил неожиданную версию, зачем «Зенит» взял Дивеева
01:07
Зидан просил Черышева остаться в «Реале»: «А я уехал. Идиот, да?»
00:57
1
Кроос поддержал Роналду, устроившего забастовку в Саудовской Аравии
00:37
Роша не исключил возвращение в ЦСКА: «Испытываю особую привязанность»
00:27
ВидеоСмолов назвал лучший гол в истории РПЛ
00:09
2
ФотоБатраков попал в топ-10 рейтинга CIES вместе с Мастантуоно и Ямалем
Вчера, 23:29
1
Селюк сказал, что Гурцкая выглядит как бомж: «Неухоженный жирный хряк»
Вчера, 23:17
9
Джикия ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»
Вчера, 23:03
2
Гурцкая посоветовал «Зениту» убрать из состава трех футболистов
Вчера, 22:44
6
Все новости
Все новости
У Арбелоа конфликт с капитаном «Реала»
Вчера, 19:30
4
Мбаппе оскорбил судью
Вчера, 16:42
Лапорта покинул пост президента «Барселоны»
Вчера, 15:40
1
Каррерас одним словом описал Мбаппе, забившего 38 голов в 31 матче сезона
Вчера, 13:59
Новая информация о состоянии Захаряна
Вчера, 11:57
4
Арбелоа назвал лучшего игрока в мире
Вчера, 11:31
1
Примера. «Реал» победил «Валенсию» (2:0), отставание от «Барсы» – 1 очко
Вчера, 00:53
Флорентино Перес пришел в ярость из-за поступка «Барсы» – отношения между клубами обострились
8 февраля
1
ФотоМама Мбаппе зарабатывает в «Реале» больше Лунина, Гюлера и других футболистов
8 февраля
13
Флик может покинуть «Барселону» летом
8 февраля
1
«Реал» и «Ливерпуль» обсуждают обмен футболистами
8 февраля
4
Ямаль с огромным отрывом лидирует в рейтинге лучших дриблеров топ-5 лиг Европы
8 февраля
2
Примера. «Барселона» разгромила «Мальорку» (3:0) и укрепилась на 1-м месте, у Ольмо 2 ассиста
7 февраля
1
Во «Фламенго» придумали, как вернуть Винисиуса
7 февраля
2
Девушка Винисиуса раскрыла особенности жизни с игроком: «Я согласовываю мазь для влагалища с врачом Вини»
7 февраля
24
В Суперлиге остался только один участник
7 февраля
1
Перес хочет забрать в «Реал» ключевого игрока «Барселоны»
7 февраля
2
Трент может вернуться в АПЛ
6 февраля
Кержаков определил причину увольнения Хаби Алонсо из «Реала»
6 февраля
4
ФотоТоп-15 лучших вратарей XXI века по версии Canal+
6 февраля
1
ФотоТоп-15 лучших защитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
3
ФотоТоп-15 лучших полузащитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
4
ФотоТоп-15 лучших нападающих XXI века по версии Canal+
6 февраля
6
«Реал» хочет забрать звезду «Манчестер Сити»
6 февраля
Сын Симеоне объяснил, почему отказался от написания фамилии на футболке «Атлетико»
6 февраля
В «Реале» недовольны тренерскими решениями Арбелоа
5 февраля
Месси определился с позицией по вмешательству в выборы президента «Барселоны»
5 февраля
1
Левандовски может остаться в «Барселоне», но при одном условии
5 февраля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 