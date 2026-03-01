Челестини оправдался за поражение ЦСКА от «Ахмата»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о поражении от «Ахмата» (0:1) в 19-м туре РПЛ.

«Знали, что будет сложный матч. Нам не хватило эффективности на последних 30 метрах как в собственной штрафной, так и в штрафной соперника.

Не хватило агрессивности, уверенности и решимости, нужно было выкладываться на 110%, чтобы победить. Соперник был намного агрессивнее. А нам было немного трудно адаптироваться к этому полю», – сказал Фабио.