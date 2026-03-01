3-кратный чемпион России объявил о завершении карьеры

Эквадорский футболист Кристиан Нобоа объявил о завершении карьеры.

«Я официально закончил, да. Не планирую играть в футбол. Сейчас я генеральный директор своего родного клуба «Эмелек». Начинаю работать там», – сказал Нобоа.