3-кратный чемпион России объявил о завершении карьеры

Эквадорский футболист Кристиан Нобоа объявил о завершении карьеры.
«Я официально закончил, да. Не планирую играть в футбол. Сейчас я генеральный директор своего родного клуба «Эмелек». Начинаю работать там», – сказал Нобоа.
- Кристиан выступал в России в 2007-2023 годах (с паузой на 2015 год, когда Нобоа был в ПАОКе).
- Нобоа играл в РПЛ за «Рубин», «Ростов», «Динамо», «Зенит», «Сочи». На счету Кристиана три российских чемпионства.
- Футболист без клуба с 2024 года.
- На счету уроженца Гуаякиля 83 матча за эквадорскую сборную, четыре гола.
- Сейчас футболист находится в Сочи, куда приехал в рамках сотрудничества с букмекерской компанией. Завтра, 2 марта, Кристиан посетит матч 19-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак».
Источник: «Матч ТВ»