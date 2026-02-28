Нобоа – о Манчини в «Зените»: «Никто не воспринимал его как главного тренера»

Бывший полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа высказался об игре за петербургскую команду под руководством Роберто Манчини.

– С первой попытки у тебя не получилось закрепиться в команде при Манчини.

– Роберто сказал, что я старый и не могу быть полезен команде. Вопрос: зачем он тогда меня подписал? Зато он взял аргентинцев за огромные деньги, которым потребовалось время на адаптацию. Тренер просто не хотел меня видеть в команде, поэтому я принял решение перейти в «Рубин» на правах аренды.

– Ты общался на этот счет с Манчини?

– Да, он обещал мне игровое время. А в итоге я вышел в первой части чемпионата всего в двух матчах. Наверное, это был худший тренер в моей карьере. К «своим» игрокам он относился хорошо, а к остальным – нет. Мы даже несколько раз ругались с ним из-за моего игрового времени.

– Была информация, что Роберто не очень дорожил своей работой в «Зените» и мог даже не присутствовать на тренировках.

– Были и такие случаи. Тренер несерьезно относился к команде, тренировочному процессу. Мог вообще улететь в другую страну. Никто не воспринимал Роберта как главного тренера. Приехал за деньгами. Поэтому я ушел в «Рубин». Мы злились на Манчини и хотели доказать свою состоятельность.

Вспомните, что зимой 2018 года ушли из команды Дзюба и Шатов. И как они проявили себя в личных встречах с «Зенитом»? Каждый из них забил. Все хотели доказать несостоятельность Манчини. Итальянец – именитый тренер, много чего выиграл, но такое отношение никто не воспринимает.