Экс-тренер «Зенита» может возглавить сборную Италии

Назван еще один кандидат на пост главного тренера сборной Италии после вероятной отставки Дженнаро Гаттузо.
Команду во второй раз может возглавить Роберто Манчини, который сейчас работает в катарском «Аль-Садде».
По информации Calciomercato, 61-летний экс-тренер «Зенита» лидирует среди других возможных претендентов на эту должность.
- Манчини уже возглавлял итальянскую сборную с 2018 по 2023 год.
- Под его руководством команда выиграла Евро-2020.
- В августе 2023-го тренер ушел в отставку, после чего принял сборную Саудовской Аравии.
- Италия в третий раз подряд не смогла отобраться на чемпионат мира.
