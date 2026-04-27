40-летний Модрич пропустит остаток сезона

Полузащитник «Милана» Лука Модрич выбыл до конца сезона из-за перелома скулы.

Обследование после столкновения с Мануэлем Локателли во вчерашнем матче с «Ювентусом» (0:0) выявило у 40-летнего полузащитника перелом левой скулы. Хорвату потребуется операция в ближайшие часы.

Это значит, что сезон для Модрича досрочно завершен.

Сроки восстановления пока не уточняются, но ожидается, что после операции Модричу потребуется защитная маска при возвращении на поле.