40-летний Модрич пропустит остаток сезона

Сегодня, 19:10

Полузащитник «Милана» Лука Модрич выбыл до конца сезона из-за перелома скулы.

Обследование после столкновения с Мануэлем Локателли во вчерашнем матче с «Ювентусом» (0:0) выявило у 40-летнего полузащитника перелом левой скулы. Хорвату потребуется операция в ближайшие часы.

Это значит, что сезон для Модрича досрочно завершен.

Сроки восстановления пока не уточняются, но ожидается, что после операции Модричу потребуется защитная маска при возвращении на поле.

  • Прошлым летом Модрич перешел в «Милан» из «Реала» в качестве свободного агента.
  • В сезоне Серии А у Луки 33 матча, 2 гола, 3 ассиста.
  • Сборная Хорватии в июне-июле сыграет на ЧМ-2026.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Хорватия. Футбольная лига Милан Модрич Лука
