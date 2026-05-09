«Ювентус» анонсировал матч с помощью российского фильма

Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала анонс матча 36-го тура Серии А против «Лечче».
Туринцы использовали звуковой фрагмент из российского фильма «Бумер». Картина Петра Буслова вышла на экраны в 2003 году. Главные роли исполнили Максим Коновалов, Андрей Мерзликин, Сергей Горобченко, Владимир Вдовиченков.
- «Ювентус» занимает в таблице четвертое место, борясь за путевку в Лигу чемпионов.
- Команду тренирует Лучано Спаллетти.
- 67-летний Спаллетти принял «Ювентус» осенью. До туринцев Лучано в 2023-2025 годах тренировал сборную Италии.
- Всю тренерскую карьеру Спаллетти проводит в Италии, за исключением 2010-2014 годов, когда он работал в «Зените». С командой дважды взял чемпионат России по футболу, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
- С «Наполи» в 2023 году Спаллетти стал чемпионом Италии – впервые в своей карьере. После скудетто Лучано ушел в сборную Италии.
