Два клуба Серии А заинтересованы в Левандовском

«Ювентус» проведет встречу с агентом Роберта Левандовского.

Представитель польского нападающего в ближайшие дни прилетит в Италию. На игрока также претендует «Милан».

Трансфер зависит и от финансовых условий, но если форвард решит продолжить карьеру в Италии, вариант с «Ювентусом» останется для него одним из возможных.

Туринский клуб должен определиться с будущим Душана Влаховича. Контракт сербского нападающего истекает в конце года, а «Ювентус» не планирует предлагать ему новое соглашение на условиях, сопоставимых с нынешней зарплатой, несмотря на предусмотренный бонус за верность.

«Ювентус» рассматривает и другие варианты усиления атаки, а также упоминает Рандаля Коло Муани, который провел сезон в «Тоттенхэме» и проявил интерес к переходу в туринский клуб.