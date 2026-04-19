Два клуба Серии А заинтересованы в Левандовском

«Ювентус» проведет встречу с агентом Роберта Левандовского.
Представитель польского нападающего в ближайшие дни прилетит в Италию. На игрока также претендует «Милан».
Трансфер зависит и от финансовых условий, но если форвард решит продолжить карьеру в Италии, вариант с «Ювентусом» останется для него одним из возможных.
Туринский клуб должен определиться с будущим Душана Влаховича. Контракт сербского нападающего истекает в конце года, а «Ювентус» не планирует предлагать ему новое соглашение на условиях, сопоставимых с нынешней зарплатой, несмотря на предусмотренный бонус за верность.
«Ювентус» рассматривает и другие варианты усиления атаки, а также упоминает Рандаля Коло Муани, который провел сезон в «Тоттенхэме» и проявил интерес к переходу в туринский клуб.
- Срок контракта Левандовского с каталонским клубом истекает 30 июня этого года.
- «Барселона» готова предложить поляку контракт еще на один сезон с понижением зарплаты.
- Роберт в клубе с 2022 года.