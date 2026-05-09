37-летний Левандовски выбирает между двумя клубами

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски еще не определился, где будет играть в следующем сезоне.
37-летний футболист может остаться в каталонской команде, но при условии сокращения зарплаты и согласия на второстепенную роль.
Также у поляка есть выгодное предложение из МЛС – «Чикаго Файр» готов платить ему 15+5 миллионов евро в год до вычета налогов.
- В этом сезоне Левандовски забил 18 голов и сделал 4 ассиста в 42 матчах.
- Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.
Источник: Mundo Deportivo