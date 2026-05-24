Примера. «Барселона» на финише сезона проиграла «Валенсии» (1:3), Левандовски забил в последнем матче

«Барселона» в последнем туре Примеры проиграла на выезде «Валенсии». Счет 1:3.
Все голы в матче забиты во втором тайме. У «Барселоны» отличился Роберт Левандовски, для которого это была последняя встреча за клуб.
«Барселона» – досрочный чемпион. «Валенсия» занимает по итогам сезона девятую строчку.
Испания. Примера. 38 тур
Валенсия - Барселона - 3:1 (0:0)
Голы: 0:1 - Р. Левандовски, 61; 1:1 - Х. Гуэрра, 66; 2:1 - Л. Риоха, 71; 3:1 - Г. Родригес, 90+7.
Источник: «Бомбардир»