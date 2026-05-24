Примера. «Барселона» на финише сезона проиграла «Валенсии» (1:3), Левандовски забил в последнем матче

«Барселона» в последнем туре Примеры проиграла на выезде «Валенсии». Счет 1:3.

Все голы в матче забиты во втором тайме. У «Барселоны» отличился Роберт Левандовски, для которого это была последняя встреча за клуб.

«Барселона» – досрочный чемпион. «Валенсия» занимает по итогам сезона девятую строчку.