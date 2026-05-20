«Барселона» отказалась от свободных агентов из «Манчестер Сити» и «Ювентуса»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Cилва и нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не перейдут в «Барселону».
Каталонский клуб не захотел подписывать указанных игроков, несмотря на то, что в конце июня они станут свободными агентами.
Силва не нужен «Барсе» из-за укомплектованности полузащиты.
Что касается Влаховича, то он не входит в список приоритетных целей, впрочем, к его кандидатуре еще могут вернуться, если не удастся договориться с другими форвардами.
- «Барса» ищет замену для Роберта Левандовского, объявившего об уходе из клуба.
- Силва в этом сезоне забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 52 матчах. Его рыночная стоимость – 27 млн евро.
- Влахович оформил 8+2 в 22 играх. Его рыночная стоимость – 35 млн евро.
Источник: Cadena Ser