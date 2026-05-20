«Барселона» отказалась от свободных агентов из «Манчестер Сити» и «Ювентуса»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Cилва и нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не перейдут в «Барселону».

Каталонский клуб не захотел подписывать указанных игроков, несмотря на то, что в конце июня они станут свободными агентами.

Силва не нужен «Барсе» из-за укомплектованности полузащиты.

Что касается Влаховича, то он не входит в список приоритетных целей, впрочем, к его кандидатуре еще могут вернуться, если не удастся договориться с другими форвардами.