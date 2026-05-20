Гусев высказался о трансфере Тюкавина в «Зенит»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев оценил вероятность ухода Константина Тюкавина в «Зенит».

– Не боитесь, что летом Тюкавин уйдет за трофеем в «Зенит»? Ведь наверняка у него перед глазами стоят примеры Александра Соболева из «Спартака» и Игоря Дивеева из ЦСКА.

– У меня есть определенное мнение на этот счет, с Костей мы тоже проговаривали некоторые моменты. Но опять же: здесь очень многое зависит от внутреннего состояния футболиста. Как он видит для себя сложившуюся ситуацию?

У меня же тоже была история, когда в 2002 году я переходил из «Динамо» в ЦСКА. Многие болельщики меня не поняли, потому что я являлся капитаном бело-голубых...

Но я видел, какой проект строится в ЦСКА при Евгении Гинере, Валерии Газзаеве, осознавал, что армейцы будут бороться за титулы. Видел, какие шаги предпринимало руководство ЦСКА.

Конечно, каждый футболист, спортсмен намерен выигрывать что-то значимое в своей карьере. Костя – точно не исключение. Знаю, что он хочет взять трофей именно с «Динамо».

Он мечтал о Кубке России. Мы все мечтали... Но случилось так, как случилось... Для нас поражение от «Краснодара» по пенальти стало большим ударом. Видели бы вы глаза ребят в раздевалке после финального свистка...

Искренне надеюсь, что Тюкавин еще выиграет трофей именно с «Динамо».