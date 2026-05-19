Баринов отказался фотографироваться с игроками «Локомотива» по двум причинам

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов объяснил свой поступок после выигранного дерби с «Локомотивом».
- Армейцы победили со счетом 3:1 в 30-м туре РПЛ.
- Несмотря на поражение, «Локо» стал бронзовым призером РПЛ.
- После матча Баринова позвали на общекомандное фото железнодорожников, но Дмитрий отказался.
- Хавбек зимой перешел из «Локомотива» в ЦСКА.
– После матча вы о чем-то говорили с Михаилом Галактионовым.
– Просто поздравили друг друга с третьим местом.
– Вас пытались затащить на командную фото «Локо», но не поддались. Почему не пошли?
– Это было бы неуважительно к ЦСКА. И меня освистывали локомотивские болельщики – были бы явно этому не рады. Но я отдавал всю душу, всего себя клубу.
Источник: «РБ Спорт»