Баринов отказался фотографироваться с игроками «Локомотива» по двум причинам

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов объяснил свой поступок после выигранного дерби с «Локомотивом».

Армейцы победили со счетом 3:1 в 30-м туре РПЛ.

Несмотря на поражение, «Локо» стал бронзовым призером РПЛ.

После матча Баринова позвали на общекомандное фото железнодорожников, но Дмитрий отказался.

Хавбек зимой перешел из «Локомотива» в ЦСКА.

– После матча вы о чем-то говорили с Михаилом Галактионовым.

– Просто поздравили друг друга с третьим местом.

– Вас пытались затащить на командную фото «Локо», но не поддались. Почему не пошли?

– Это было бы неуважительно к ЦСКА. И меня освистывали локомотивские болельщики – были бы явно этому не рады. Но я отдавал всю душу, всего себя клубу.