Баринов честно ответил, жалеет ли он о переходе в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов высказался о зимнем трансфере в армейский клуб из «Локомотива» и своей игре в весенней части сезона.
– Не жалеете о переходе?
– Нет.
– Что случилось с ЦСКА весной?
– Провалились. Причины сложно назвать – время покажет.
– У вас есть вопросы к самому себе?
– К себе всегда вопросы есть.
– В чем конкретно?
– Во всем. Начиная с физики, с позиции на поле.
- После перехода Баринов провел 15 матчей без голевых действий.
- Контракт с ним заключен до лета 2029 года.
- ЦСКА в январе заплатил за хавбека 2 миллиона евро.
- «Локо» финишировал в РПЛ выше армейцев.
Источник: «РБ Спорт»