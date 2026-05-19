Реакция Нино на попадание двух игроков «Зенита» в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

Центральный защитник «Зенита» Нино прокомментировал включение двух одноклубников в состав сборной Бразилии на предстоящий чемпионат мира.
На ЧМ-2026 поедут крайний защитник Дуглас Сантос и вингер Луис Энрике.
«Очень рад за них. Попадание на чемпионат мира – мечта для любого футболиста.
Надеюсь, сборная Бразилии выиграет чемпионат мира. Буду следить за турниром дома на родине», – сказал Нино.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Бразилия попала в одну группу с Гаити, Шотландией и Марокко.
Источник: «Матч ТВ»