Реакция Нино на попадание двух игроков «Зенита» в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

Центральный защитник «Зенита» Нино прокомментировал включение двух одноклубников в состав сборной Бразилии на предстоящий чемпионат мира.

На ЧМ-2026 поедут крайний защитник Дуглас Сантос и вингер Луис Энрике.

«Очень рад за них. Попадание на чемпионат мира – мечта для любого футболиста.

Надеюсь, сборная Бразилии выиграет чемпионат мира. Буду следить за турниром дома на родине», – сказал Нино.