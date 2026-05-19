Радимов определил ключевой момент в чемпионской гонке между «Зенитом» и «Краснодаром»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов назвал переломный момент в чемпионской гонке РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Переломный матч был в Краснодаре. Если бы тогда «Зенит» уступил, то отставание было бы большим. «Зенит» вцепился в тот матч и выиграл. Он не только сократил отставание, но и показал, что мы здесь – будем бороться», – сказал Радимов.