  • Радимов определил ключевой момент в чемпионской гонке между «Зенитом» и «Краснодаром»

Радимов определил ключевой момент в чемпионской гонке между «Зенитом» и «Краснодаром»

Вчера, 10:33
13

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов назвал переломный момент в чемпионской гонке РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Переломный матч был в Краснодаре. Если бы тогда «Зенит» уступил, то отставание было бы большим. «Зенит» вцепился в тот матч и выиграл. Он не только сократил отставание, но и показал, что мы здесь – будем бороться», – сказал Радимов.

  • «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре.
  • Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
  • «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».

Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Радимов Владислав
Литейный 4 (returned)
1779177757
Зенит всех высадил из 1 пятёрки. Гыгыгы
orlovcar
1779178601
Ой не ври. Ключевой момент это победа Динамо в гостях над быками.
NewLife
1779180678
Бумажный баклан, медальки из синтетики на газу))
Romeo 123
1779181953
Какая разница кто где и кому, поздно. Зенит чемпион и на этом всё!
Semenycch
1779182439
Не соглашусь! Матч в Краснодаре важен, очень важен, но ключевым стало поражение Краснодара в Москве в предпоследнем туре!
Пингвины Антарктиды/Форпо
1779188292
РФСПРФ ГРФ фартануло Семаку очень сильно в матче с Сочи, а карета Мусаева стала тыквой из-за того, что он выставил основной состав на кубковую встречу с Динамо, не хватило сил, штаб Семака в борьбе нервов выиграл ❝ — Годы... Вы слышали о так называемой «М-теории», господа-детективы? — Ну, я в этом не понимаю... — Короче, в нашей вселенной время движется как бы линейно, вперёд. Но за пределами нашей вселенной, если говорить о четырёхмерном пространстве, времени не существует. И если бы мы туда попали, мы бы увидели, что пространство — время плоское, словно одномерная скульптура. Материя находится одновременно во всех точках в суперпозиции, а наше сознание просто носится по накатанной, как болиды по трассе. Всё, что за пределами нашей вселенной — это вечность, взирающая на нас вечность. Для нас — это сфера, но для них — это круг. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective) ⚽
Foxitkuban
1779210581
Зенитовцы хвосты распушили)))
