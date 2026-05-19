Радимов определил ключевой момент в чемпионской гонке между «Зенитом» и «Краснодаром»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов назвал переломный момент в чемпионской гонке РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».
«Переломный матч был в Краснодаре. Если бы тогда «Зенит» уступил, то отставание было бы большим. «Зенит» вцепился в тот матч и выиграл. Он не только сократил отставание, но и показал, что мы здесь – будем бороться», – сказал Радимов.
- «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре.
- Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
- «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».
