Игрок «Зенита» стал чемпионом двух стран за один сезон

Страхиня Эракович, защитник «Зенита», стал чемпионом России и Сербии в рамках одного сезона.
25-летний серб первую половину сезона-2025/26 отыграл за петербургский клуб, а в феврале отправился в аренду в «Црвену Звезду».
- За «Зенит» Эракович вышел на поле в 19 матчах и отметился одним голевым пасом. В составе белградской команды он также провeл 19 встреч, записав на свой счет гол и результативную передачу.
- Арендное соглашение рассчитано до 31 августа 2026 года, после чего футболист вернeтся в «Зенит».
- «Зенит» 17 мая завоевал 11-й чемпионский титул в своей истории. Команда Сергея Семака, главного тренера петербуржцев, набрала 68 очков и опередила «Краснодар» на два балла.
Источник: «Бомбардир»