Семак назвал причину ухода Эраковича из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему команду покинул защитник Страхиня Эракович.

«Црвена Звезда» арендовала центрального защитника с опцией выкупа за 3,5 миллиона евро.

Сообщалось о конфликте между Семаком и Эраковичем.

– Вы расстались с Эраковичем. Значит ли это, что будет приобретение в центр обороны, или этого набора защитников достаточно?

– Достаточно. Мы позицию Эраковича заменили хорошим игроком, который хорошо обороняется. Может быть, он не так хорош в атаке, как Дивеев, у которого в этом отношении есть преимущество – в начале атаки и игре на втором этаже.

Нам нужен был игрок в стартовый состав с российским паспортом, что мы и сделали. Я думаю, Игорь добавит нам вариативности и надeжности в обороне, надеюсь, этого не станет меньше.

Эракович – хороший игрок и прекрасный человек, профессионал. Как и любой футболист, он хочет играть больше, у него есть предложения, и мы дали ему возможность получать игровую практику.

А как дальше будет… Может, он вернeтся через четыре месяца и продолжит выступать за нашу команду. Посмотрим.