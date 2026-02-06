Семак назвал причину ухода Эраковича из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему команду покинул защитник Страхиня Эракович.
- «Црвена Звезда» арендовала центрального защитника с опцией выкупа за 3,5 миллиона евро.
- Сообщалось о конфликте между Семаком и Эраковичем.
– Вы расстались с Эраковичем. Значит ли это, что будет приобретение в центр обороны, или этого набора защитников достаточно?
– Достаточно. Мы позицию Эраковича заменили хорошим игроком, который хорошо обороняется. Может быть, он не так хорош в атаке, как Дивеев, у которого в этом отношении есть преимущество – в начале атаки и игре на втором этаже.
Нам нужен был игрок в стартовый состав с российским паспортом, что мы и сделали. Я думаю, Игорь добавит нам вариативности и надeжности в обороне, надеюсь, этого не станет меньше.
Эракович – хороший игрок и прекрасный человек, профессионал. Как и любой футболист, он хочет играть больше, у него есть предложения, и мы дали ему возможность получать игровую практику.
А как дальше будет… Может, он вернeтся через четыре месяца и продолжит выступать за нашу команду. Посмотрим.
- «Зенит» купил Эраковича у «Црвены Звезды» в 2023 году за 8 млн евро.
- Его статистика в петербургской команде: 85 матчей, 6 голевых передач.
- Контракт серба с клубом рассчитан до лета 2027-го. В нем прописана опция продления еще на сезон.