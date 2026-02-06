Введите ваш ник на сайте
Семак назвал причину ухода Эраковича из «Зенита»

6 февраля, 20:03
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему команду покинул защитник Страхиня Эракович.

– Вы расстались с Эраковичем. Значит ли это, что будет приобретение в центр обороны, или этого набора защитников достаточно?

– Достаточно. Мы позицию Эраковича заменили хорошим игроком, который хорошо обороняется. Может быть, он не так хорош в атаке, как Дивеев, у которого в этом отношении есть преимущество – в начале атаки и игре на втором этаже.

Нам нужен был игрок в стартовый состав с российским паспортом, что мы и сделали. Я думаю, Игорь добавит нам вариативности и надeжности в обороне, надеюсь, этого не станет меньше.

Эракович – хороший игрок и прекрасный человек, профессионал. Как и любой футболист, он хочет играть больше, у него есть предложения, и мы дали ему возможность получать игровую практику.

А как дальше будет… Может, он вернeтся через четыре месяца и продолжит выступать за нашу команду. Посмотрим.

  • «Зенит» купил Эраковича у «Црвены Звезды» в 2023 году за 8 млн евро.
  • Его статистика в петербургской команде: 85 матчей, 6 голевых передач.
  • Контракт серба с клубом рассчитан до лета 2027-го. В нем прописана опция продления еще на сезон.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Зенит Црвена Звезда Эракович Страхиня Семак Сергей
Нейтральный болельщик
1770399530
Слил Сережа Эраковича обратно в Сербию но думаю тот не расстроится так как поиграет в еврокубках в 1/16 финала ЛЕ против Лилля
Бумбраш
1770400671
Семак назвал причину ухода Эраковича из «Зенита» :"узнал все подробности о зинке,ему стало стыдно и он ушёл"
Ziklop
1770402595
Причина одна, тупой тренерский штаб!!!
odessakmv
1770443812
... он был не бибизнка, хочу бибизянку - сказал СБС
