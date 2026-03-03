Судей РПЛ предложили отправлять к психологу или психиатру

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о работе арбитров в 19-м туре РПЛ.

«Думаю, руководителям РФС иногда стоит смотреть в Интернет. Обо всех этих проблемах было сказано еще перед паузой. Каждый раз про это говорится и ничего не сделано. Скиньтесь на эти системы все. Пусть они работают, чтобы у людей не было никаких мыслей про заговоры.

Пенальти ставят там, где фола нет... Надо к психологу или психиатру отправлять арбитров, чтобы немного в себя пришли», – сказал Быстров.