Лещенко заявил, что все тренеры в РПЛ должны взять пример с Гусева

Болельщик «Динамо» артист Лев Лещенко оценил внешний вид главного тренера бело-голубых Ролана Гусева в игре 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0).

«Если в ближайшее время буду общаться с Роланом Гусевым, скажу, чтобы он не снимал больше пальто. Я вообще давно хотел сделать небольшое эссе на тему внешнего вида наших тренеров во время матчей.

Спортивные костюмы – это некрасиво и неэстетично. За границей все тренеры в классических костюмах. В Единой лиге ВТБ все одеты в официальном стиле. Это нормально – красивый стадион, красивое поле, красивая форма у спортсменов. Это же все-таки витрина нашего спорта. Нужно, чтобы она была хорошо оформлена.

Все тренеры должны одеваться, как Ролан Гусев. Это обязаловка. Не трудно же сказать: «Давайте надевать костюмы». Смешно, когда в майках или тренировочных костюмах приходят», – сказал Лещенко.