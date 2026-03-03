Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лещенко заявил, что все тренеры в РПЛ должны взять пример с Гусева

Лещенко заявил, что все тренеры в РПЛ должны взять пример с Гусева

3 марта, 09:15
13

Болельщик «Динамо» артист Лев Лещенко оценил внешний вид главного тренера бело-голубых Ролана Гусева в игре 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0).

«Если в ближайшее время буду общаться с Роланом Гусевым, скажу, чтобы он не снимал больше пальто. Я вообще давно хотел сделать небольшое эссе на тему внешнего вида наших тренеров во время матчей.

Спортивные костюмы – это некрасиво и неэстетично. За границей все тренеры в классических костюмах. В Единой лиге ВТБ все одеты в официальном стиле. Это нормально – красивый стадион, красивое поле, красивая форма у спортсменов. Это же все-таки витрина нашего спорта. Нужно, чтобы она была хорошо оформлена.

Все тренеры должны одеваться, как Ролан Гусев. Это обязаловка. Не трудно же сказать: «Давайте надевать костюмы». Смешно, когда в майках или тренировочных костюмах приходят», – сказал Лещенко.

  • Гусева утвердили на посту главного тренера «Динамо» 23 декабря.
  • После 19 туров бело-голубые набрали 24 очка и находятся на 8-м месте в РПЛ.

Еще по теме:
Тюкавин ответил на слова спартаковца Денисова о нем
Тюкавин ответил, почему его назначили капитаном «Динамо» на дерби со «Спартаком»
Ловчев строго обратился к фанатам «Динамо», освистывающим Карпина 5
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Гусев Ролан
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1772519204
) Фиксу золотую вставить и на матч на лошади приезжать.
Ответить
САДЫЧОК
1772523385
Смешной старикашка. С одного кудрявого уже взяли пример.
Ответить
Cleaner
1772523581
Динамо 50 ЛЕТ ДНА! Лещенко уже столько лет, что ему становится смешно от того, как тренеры одеваются...
Ответить
...уефан
1772526040
...ага, и чёрноликого даблмэна с раскрытым зонтиком над тренером в смокинге...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1772526331
Берите с гусева пример: 200 грамм перед игрой и 400 грамм после игры. ))
Ответить
Spartak_forv@
1772530947
Ну он же частично конь...Так что это все на подсознательном уровне)
Ответить
Fju-2
1772532941
Ох уж эти тренеры - без костюмов ходят, так ещё наверняка и карт нет.
Ответить
Просто-333
1772537481
Лишь бы игре помогло
Ответить
Maga3833
1772631974
Главное что бы команда побеждала , а не костюм
Ответить
Главные новости
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
2
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
14
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
11
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
109
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
9
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
18
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
4
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Все новости
Все новости
ФотоБубнов проиграл спор Геничу
14:40
1
Обращение Мажича из-за судейства в 19-м туре РПЛ
14:11
3
В РФС прокомментировали назначение Булановым пенальти в ворота «Спартака»
13:51
5
ФотоСборная России и клубы РПЛ поздравили болельщиц с Международным женским днем
13:40
1
В ЭСК оценили удаление Вахании в игре с «Краснодаром» и пенальти в ворота «Рубина»
13:22
3
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
9
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
18
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
4
Решение ЭСК по отмене гола Дзюбы в ворота «Оренбурга»
12:18
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Решение ЭСК по отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита»
11:53
12
Экс-тренер «Спартака» – о команде: «Когда будут нормальные люди играть в обороне?»
11:47
4
В «Крыльях Советов» сказали, когда выплатят долг в 450 миллионов
11:38
Семак объяснил, почему оставил Барриоса в запасе на матч с «Оренбургом»
11:23
3
Реакция пресс-атташе «Балтики» на вопрос о прилете в закрытый аэропорт
11:16
1
Черданцев предложил заменить судей на топ-моделей
11:00
4
Где смотреть матч «Спартак» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:58
Где смотреть матч «Локомотив» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:56
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 8 марта 2026
10:51
2
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
10:47
4
Тренер «Балтики» – о сравнении с «Ростовом»: «Мы так не играем»
10:26
6
Экс-инвестор «Черноморца»: «Мне до сих пор стыдно за «Спартак»
10:05
Тюкавин ответил на слова спартаковца Денисова о нем
09:48
1
Тренер «Пари НН» высказался о травме Олусегуна, которого унесли на носилках
09:39
Экс-игрок «Зенита» объяснил, почему Семак останется в команде до 2030 года
09:05
1
Экс-генсек РФС – о судействе в РПЛ: «Решено трактовать эпизод в зависимости от спонсоров играющих команд»
08:56
9
ФотоЖена Семака отреагировала на слухи о разводе
01:37
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 