Сафонов – о рисках из-за БПЛА: «Кому суждено утонуть, тот не повесится»

Футбольный агент Алексей Сафонов ответил, возможен ли уход легионеров из «Спартака» после ситуации в Сочи.

Матч красно-белых перенесли с воскресенья на понедельник из-за режима беспилотной угрозы.

Сообщалось о работе ПВО в городе, из-за чего спартаковцы не могли заснуть ночью.

Московская команда выиграла у «Сочи» со счетом 3:2.

«Думаю, никак это не должно повлиять на них. Это же профессионалы, играющие за серьeзные деньги. У них в Бразилии, Аргентине разные ситуации происходят. И с болельщиками бывают проблемы, когда разносят половину стадиона.

Роналду же вряд ли уедет из Саудовской Аравии. Да, неприятный осадок. Думаю, переводчик доносит нужную информацию до иностранцев «Спартака». В Москве же тоже сбивают беспилотники.

Стоит ли задумываться о переносе игр с Юга России? А если сюда всe полетит, мы поедем туда? Для «Краснодара» болельщики – 12-й игрок. Полный стадион их гонит вперeд. Стадион построили, который стоит не один миллиард, чтобы пустой стоял?

Есть специальные службы, которые занимаются своим делом – безопасностью, а футболисты – своим делом. Нельзя показывать панику. Не надо поднимать вопрос о переезде.

Во время блокады Ленинграда проводили футбольные матчи, чтобы дух поддерживать. Если «Краснодар» уедет, то получится, что они болельщиков бросили. А так у них сейчас единение!

Все под Богом ходим. Кому суждено утонуть, тот не повесится», – сказал Сафонов.