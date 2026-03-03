Сборная России под руководством Красножана крупно проиграла Гане (0:4) в атакуемых ОАЭ

Женская сборная России проиграла в товарищеском матче Гане. Итоговый счет – 4:0 в пользу команды из Африки.

Встреча прошла в ОАЭ, несмотря на то что страну атакует иранская армия. Однако РФС уверен в безопасности в российской сборной.