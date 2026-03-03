Сборная России под руководством Красножана крупно проиграла Гане (0:4) в атакуемых ОАЭ

Женская сборная России проиграла в товарищеском матче Гане. Итоговый счет – 4:0 в пользу команды из Африки.
Встреча прошла в ОАЭ, несмотря на то что страну атакует иранская армия. Однако РФС уверен в безопасности в российской сборной.
- Руководит женской сборной России 62-летний главный тренер Юрий Красножан. Он принял команду в 2021 году, однако с 2022 года сборная, как и все российские, отстранена от международных турниров.
- Красножан известен по работе в чемпионате России со «Спартаком» из Нальчика, «Локомотивом», «Анжи», «Кубанью», «Ахматом».
- В 2014-2015 годах Красножан тренировал мужскую сборную Казахстана.
Источник: «Бомбардир»