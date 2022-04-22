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    Юрий Красножан

    Тренер
    Имя Юрий
    Фамилия Красножан
    Гражданство Россия
    Дата рождения 7 июня 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Химки 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.03.2018 Волгарь 0 : 2 Химки
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