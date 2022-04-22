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Юрий Красножан
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20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
5
19:23
«Ха-ха-ха»: форвард «Атлетика» посмеялся в соцсетях после поражения от «Барселоны»
1
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20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
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19:39
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Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:31
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Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
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18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
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18:40
Петржела назвал преемника Семака в «Зените»
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18:33
Директор «Шахтера»: «ФИФА просто обворовала украинские клубы. Верните нам игроков!»
4
18:21
Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку
3
18:10
«Лечение не принесло ожидаемых результатов». Умяров больше не сыграет в этом сезоне
2
18:04
Юрист считает, что за Заремой закрепится «звание» эскортницы, если она проиграет суд Смородской
4
17:53
Павлюченко оценил шансы сборной России завоевать первый трофей в истории на турнире в Азии
17:47
Погба выбыл на три недели, получив травму при отработке штрафных
17:33
«ПСЖ» выставит на трансфер пять футболистов
17:25
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МОК ответил на письмо властей Великобритании с просьбой не допускать россиян на Олимпиаду-2024
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17:22
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Шарапова впервые появилась на публике после родов – сходила на вечеринку «Оскара»
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17:15
«ПСЖ» сомневается, что нужно продлевать Месси. Причина – два вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд
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16:59
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«Спартак» обратился к Потаповой, которая вышла в футболке клуба на теннисный матч
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16:53
Канчельскис объяснил, почему российские судьи – слабейшие в Европе
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16:43
Стало известно, кто может стать восьмым участником чемпионата CAFA, в котором сыграет Россия
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16:27
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16:11
Юран прокомментировал новость об участии России в турнире с азиатскими сборными
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16:10
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Юрий Красножан
Тренер
Имя
Юрий
Фамилия
Красножан
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 июня 1963
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Copa del Sol 2012
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Чемпионат России 2001
Чемпионат России 2000
Чемпионат России 1997
Чемпионат России 1994
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Химки
1
1
0
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
04.03.2018
Волгарь
0 : 2
Химки
10 марта
21:01
Смородская – о матче «Локомотив» – «Анжи»: «Я пошла столько, сколько считала, что не убьют»
1
22 апреля 2022
22:36
Красножан: «В России очень сильные женщины-арбитры. Они могут судить матчи любых команд»
2
3 декабря 2021
15:23
Непомнящий рассказал о договорном матче между «Томью» и «Спартаком» из Нальчика
15
13 апреля 2021
19:59
Женская сборная России под руководством Красножана вышла на Евро-2022
3
30 декабря 2020
20:58
Красножан стал главным тренером женской сборной России
1
19 декабря 2020
16:14
«Чемпионат»: Красножан – основной кандидат на пост главного тренера женской сборной России
19 апреля 2020
10:41
Экс-директор «Анжи» Чистяков: «Нормально, что авторитет Это’О был сравним с авторитетом тренера. Красножан с этим не справился»
1
9 марта 2020
20:20
Красножан – о словах Смородской про договорной матч «Локомотив» – «Анжи»: «Ольге Юрьевне удобно жить в бредовой реальности»
5
8 марта 2020
23:10
Смородская сообщила, что матч «Локомотива» с «Анжи» в 2011 году был договорным
21
26 декабря 2019
19:33
Красножан может возглавить «Енисей»
1
14 октября 2019
17:44
Директор «Тамбова» Худяков: «Красножан вместо Григоряна? Это чушь, ничего такого и близко нет»
1
15 марта 2019
19:12
Кучук может сменить Аленичева в «Енисее»
15
17:31
«Спорт-Экспресс»: Красножан может заменить Аленичева в «Енисее»
10
13 сентября 2018
06:51
Красножан, Булатов или Газзаев могут сменить Непомнящего в «Балтике»
2
2 июня 2018
09:25
Гамула: «Это’О в «Анжи» позволялось многое. Это он уволил Гаджиева и Красножана»
12
23 мая 2018
08:07
Красножан может возглавить тульский «Арсенал»
8
26 апреля 2018
20:45
Красножан может возглавить «Тамбов», если клуб не выйдет в РФПЛ по итогам этого сезона
5
22 апреля 2018
07:15
Красножан: «На новом стадионе в Калининграде даже не лучшая игра смотрится приятнее»
2
16 апреля 2018
20:53
ФНЛ. «Химки» Красножана обыграли «Спартак-2»
9 февраля 2018
19:36
Красножан — о «Химках»: «Над предложением долго не думал»
1
13:34
ТАСС: Красножан – новый главный тренер «Химок»
2
5 февраля 2018
07:42
Красножан не хочет возвращаться в сборную Казахстана
7 августа 2017
22:37
Красножан может сменить Григоряна на посту главного тренера «Анжи»
20
11 июля 2017
22:15
Красножан: «Желательно, чтобы там, где я, Смородской не было»
5
16:37
Красножан: «Внутри РФПЛ Смолов прогрессировать не будет»
10
25 марта 2017
08:07
Красножан считает, что сборная России после Кубка конфедераций станет сильнее
7
16 января 2017
13:42
Алан Гатагов: «После игры с «Анжи» Красножан спросил: «Может, это ты сдавал?»
4
15 января 2017
07:41
Бурлак сравнил Грасию с Коусейру и Красножаном
1
15 сентября 2016
18:21
Самсонов: «После отставки Кононова «Краснодару» подошел бы Бердыев»
8
2 июня 2016
01:55
«Уфа» предложила Гончаренко двухлетний контракт
9
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10.01.2018 19:45
«У нас не оборона, а банда анархистов». Самый жесткий эксперт России
Андрей Канчельскис и его суровая критика.
19
18.04.2017 20:00
«Григорян учил, что нигде не надо себя беречь». Футболист, который объехал всю Россию
Хасан Мамтов прошел все уровни российского футбола кроме главного, а после 30 забивает с каждым годом все больше. Бомбардир «Тюмени» рассказал Александру Карамышеву, как жил с солдатами, почему молодым трудно пробиться к славе и что снижает уровень нашего футбола.
2
22.08.2016 10:00
Магия Красножана, «дешевые фраера» и еврокубковые сны. Каким был лучший сезон нальчикского «Спартака»
«Спартак-Нальчик» и Юрий Красножан – почти синонимы. Именно он почти совершил чудо с командой трудяг. «Бомбардир» возвращает ваш 2010-й.
7
23.03.2016 21:29
Матч Бельгия – Португалия перенесен в Лейрию. Зинченко выслан из сборной Украины. Дайджест событий дня
Слуцкий определился с составами сборной России на товарищеские матчи. Гвардиола решил покинуть «Баварию» из-за конфликтов с руководством. Красножан может снова возглавить «Кубань». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
22.12.2016 17:55
Яковлев, Гатагов и другие таланты, которых мы потеряли
Блог «Vanity Fair» – о восходящих звездочках пятилетней давности, которым так и не удалось вырасти в высококлассных футболистов.
3
20.10.2016 16:40
Семен Фомин: «Бышовец нас сильно не гонял. Если дождик идет, лучше не тренироваться»
Полузащитник «Уфы» Семен Фомин прошел все российские лиги. В интервью Александру Плеханову он объяснил, как развалился «Ротор», почему победители Евро-2006 потерялись на просторах России, и как он едва не уехал играть в Германию.
1
24.06.2016 08:00
Укрощение строптивой: кто должен возглавить сборную России
Автор блога «Футбол в стиле Ретро» предлагает кандидатов на пост главного тренера российской сборной, включая парочку самых безумных вариантов.
4
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