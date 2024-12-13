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Юрий Красножан
Юрий Красножан
Россия
7 июня 1963 (63)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Сборная России под руководством Красножана крупно проиграла Гане (0:4) в атакуемых ОАЭ
3 марта
3
Появились подробности скандального увольнения Красножана из «Локо», обвиненного в договорном матче
2024.12.13 17:06
1
Женская сборная России под руководством Красножана крупно уступила КНДР
2024.07.12 22:21
1
Смородская – о матче «Локомотив» – «Анжи»: «Я пошла столько, сколько считала, что не убьют»
2023.03.10 21:01
1
Красножан: «В России очень сильные женщины-арбитры. Они могут судить матчи любых команд»
2022.04.22 22:36
2
Непомнящий рассказал о договорном матче между «Томью» и «Спартаком» из Нальчика
2021.12.03 15:23
14
Женская сборная России под руководством Красножана вышла на Евро-2022
2021.04.13 19:59
3
Красножан стал главным тренером женской сборной России
2020.12.30 20:58
1
«Чемпионат»: Красножан – основной кандидат на пост главного тренера женской сборной России
2020.12.19 16:14
Экс-директор «Анжи» Чистяков: «Нормально, что авторитет Это’О был сравним с авторитетом тренера. Красножан с этим не справился»
2020.04.19 10:41
1
Красножан – о словах Смородской про договорной матч «Локомотив» – «Анжи»: «Ольге Юрьевне удобно жить в бредовой реальности»
2020.03.09 20:20
5
Смородская сообщила, что матч «Локомотива» с «Анжи» в 2011 году был договорным
2020.03.08 23:10
21
Красножан может возглавить «Енисей»
2019.12.26 19:33
1
Директор «Тамбова» Худяков: «Красножан вместо Григоряна? Это чушь, ничего такого и близко нет»
2019.10.14 17:44
1
Кучук может сменить Аленичева в «Енисее»
2019.03.15 19:12
15
«Спорт-Экспресс»: Красножан может заменить Аленичева в «Енисее»
2019.03.15 17:31
10
Красножан, Булатов или Газзаев могут сменить Непомнящего в «Балтике»
2018.09.13 06:51
2
Гамула: «Это’О в «Анжи» позволялось многое. Это он уволил Гаджиева и Красножана»
2018.06.02 09:25
12
Красножан может возглавить тульский «Арсенал»
2018.05.23 08:07
8
Красножан может возглавить «Тамбов», если клуб не выйдет в РФПЛ по итогам этого сезона
2018.04.26 20:45
5
Красножан: «На новом стадионе в Калининграде даже не лучшая игра смотрится приятнее»
2018.04.22 07:15
2
ФНЛ. «Химки» Красножана обыграли «Спартак-2»
2018.04.16 20:53
Красножан — о «Химках»: «Над предложением долго не думал»
2018.02.09 19:36
1
ТАСС: Красножан – новый главный тренер «Химок»
2018.02.09 13:34
2
Красножан не хочет возвращаться в сборную Казахстана
2018.02.05 07:42
Красножан может сменить Григоряна на посту главного тренера «Анжи»
2017.08.07 22:37
19
Красножан: «Желательно, чтобы там, где я, Смородской не было»
2017.07.11 22:15
5
Красножан: «Внутри РФПЛ Смолов прогрессировать не будет»
2017.07.11 16:37
10
Красножан считает, что сборная России после Кубка конфедераций станет сильнее
2017.03.25 08:07
6
Алан Гатагов: «После игры с «Анжи» Красножан спросил: «Может, это ты сдавал?»
2017.01.16 13:42
4
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