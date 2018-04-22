Красножан: «На новом стадионе в Калининграде даже не лучшая игра смотрится приятнее»

Главный тренер подмосковных «Химок» Юрий Красножан после матча 34 тура ФНЛ против калининградской «Балтики» (0:0) поговорил о новом стадионе в прибалтийском городе. Он понравился специалисту.

«Не скажу ничего нового, но в первую очередь отмечу прекрасный стадион. На такой арене даже, возможно, не самая качественная игра смотрится лучше. И хочу поздравить калининградцев с этим приобретением. Пусть у «Балтики» будет успехи на этом стадионе», – сказал тренер.

В Калининграде состоится несколько матчей ЧМ-2018.