Красножан: «На новом стадионе в Калининграде даже не лучшая игра смотрится приятнее»

на новом прекрасном стадионе не должны играться плохие "не лучшие игры,утешая себя" игра гавно,но не очень жидкое"
Главный тренер подмосковных «Химок» Юрий Красножан после матча 34 тура ФНЛ против калининградской «Балтики» (0:0) поговорил о новом стадионе в прибалтийском городе. Он понравился специалисту.
«Не скажу ничего нового, но в первую очередь отмечу прекрасный стадион. На такой арене даже, возможно, не самая качественная игра смотрится лучше. И хочу поздравить калининградцев с этим приобретением. Пусть у «Балтики» будет успехи на этом стадионе», – сказал тренер.
В Калининграде состоится несколько матчей ЧМ-2018.