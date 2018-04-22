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    Красножан: «На новом стадионе в Калининграде даже не лучшая игра смотрится приятнее»

    Главный тренер подмосковных «Химок» Юрий Красножан после матча 34 тура ФНЛ против калининградской «Балтики» (0:0) поговорил о новом стадионе в прибалтийском городе. Он понравился специалисту.

    «Не скажу ничего нового, но в первую очередь отмечу прекрасный стадион. На такой арене даже, возможно, не самая качественная игра смотрится лучше. И хочу поздравить калининградцев с этим приобретением. Пусть у «Балтики» будет успехи на этом стадионе», – сказал тренер.

    В Калининграде состоится несколько матчей ЧМ-2018.

    Источник: ФНЛ

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    22.04.2018 07:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 22 апреля 2018, 08:37

      на новом прекрасном стадионе не должны играться плохие "не лучшие игры,утешая себя" игра гавно,но не очень жидкое"

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    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 22 апреля 2018, 08:13

      Надо Балтику в премьер лигу вместе с Амкаром в стыки. А там пусть победит сильнейший

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