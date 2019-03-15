Кучук может сменить Аленичева в «Енисее»

«Бомбардир» писал о возможной отставке Дмитрия Аленичева с поста главного тренера «Енисея».

Сообщалось, что болельщики клуба обратились с просьбой уволить тренера к губернатору Красноярского края. Специалист сказал, что за просьбой стоит директор клуба Денис Рубцов.

Место Аленичева может занять экс-главный тренер «Локомотива» Леонид Кучук, ныне возглавляющий «Рух» из первой лиги Украины.

Ранее стало известно о возможном приглашении Юрия Красножана, который прежде также тренировал «Локомотив».