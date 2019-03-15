Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Кучук может сменить Аленичева в «Енисее»

    «Бомбардир» писал о возможной отставке Дмитрия Аленичева с поста главного тренера «Енисея».

    Сообщалось, что болельщики клуба обратились с просьбой уволить тренера к губернатору Красноярского края. Специалист сказал, что за просьбой стоит директор клуба Денис Рубцов.

    Место Аленичева может занять экс-главный тренер «Локомотива» Леонид Кучук, ныне возглавляющий «Рух» из первой лиги Украины.

    Ранее стало известно о возможном приглашении Юрия Красножана, который прежде также тренировал «Локомотив».

    • Аленичев возглавил команду в июле 2017 года. При нем «Енисей» стал бронзовым призером ФНЛ.
    • Красноярцы занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2019 19:12
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +903

      petrucho-spb 11 часов назад

      ФНЛе какая разница кто будет у руля.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -10

      vasiliyafanasev 19 часов назад


      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано---- http://gg.gg/presblog

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3958

      prezent2017 15 марта, 23:14

      Кучук хуже Красножана. Гораздо хуже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3161

      APchelov 15 марта, 21:52

      А нужен ли енисею тренер?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 15 марта, 21:07

      Енисей,как Реал в этом сезоне,в день по несколько тренеров могут возглавить этот клуб

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2451

      Агасфер 15 марта, 20:33

      Шорт-лист кандидатов в главнюки "Енисея" :Красножан,Кучук,Я...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра > Агасфер 15 марта, 21:44

      Якин???????? он

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      dil-1969@mail.ru 15 марта, 19:51

      Кого бы не назначили всё равно состав весь перетрясывать ,а это время .,пока сыграются,пусть сезон доиграют,да и клубы Премьер- Лиги не мальчики,ни кто не хочет вылетать,все прилично бьются за победу в каждом матче!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1457

      morgan59 15 марта, 19:51

      Кучук и Красножан-это крутые спецы по распилу бюджета и развалу клубов. Так что прежде чем брать их на работу, сразу решите, что вы хотите, поднять клуб, или потерять клуб. Если хотите поднять клуб, то начинайте с детско-юношеского футбола, шаг за шагом,главное не торопите события. Если попилить бюджет, развалить остатки регионального футбола, то эти два кандидата подойдут.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1950

      AtticusFinch 15 марта, 19:48

      Гило на мыло))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +964

      InterMilLano1908 15 марта, 19:42

      Кучук, Красножан, завтра еще объявят что Гаджиев или Черышев... Вообщем спецов по УГ. Жаль нету молодой тренерской школы у нас... Все бывшие футболисты

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12105

      shinnik > InterMilLano1908 15 марта, 20:04

      забыл про БАФа..)
      Сейчас вывернется,олимпионик где-нибудь.
      Дёшево.И сердито.)

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru