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    Аленичев – об увольнении: «За обращением болельщиков к губернатору стоит руководитель «Енисея»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал информацию о своей отставке.

    Сообщалось, что болельщики обратились с просьбой уволить тренера к губернатору Красноярского края.

    «Прекрасно пониманию истинные причины появления обращения, полного упреков мне лично и старшему тренеру Титову. В курсе того, что за заявлением болельщиков стоит заказ руководителя клуба господина Рубцова, а его текст написал спортивный директор «Енисея» Денис Петровский – кстати, в прошлом журналист. Все это вписывается в политику этих функционеров в последнее время.

    Вначале устраивается провокация с якобы «пьяным» вождением – обнаружен факт явной фальсификации документов по делу сотрудниками ГИБДД, мои адвокаты в курсе этого, скоро предстоит новое разбирательство в суде и его итоги я намерен предать полной огласке.

    До этого вышло странное интервью нападающего Артура Малояна с критикой в наш адрес, хотя сам форвард в тот момент уже выступал в аренде в «Тюмени». Потом мой штаб отстранили от руководства командой перед гостевым матчем с «Анжи» – тогда в ситуацию оперативно вмешался губернатор Красноярского края Александр Викторович Усс, который в жесткой форме довел до Рубцова и регионального министра спорта Алексеева, что «Енисей» продолжит тренировать Аленичев и его ассистенты.

    Но теперь следует новый виток – история с просьбой об отставке, снова звучат ничем не обоснованные обвинения в пьянстве, на которые не обращать внимания, конечно, не могу... Вместо того, чтобы консолидировать усилия в непростой турнирной ситуации, выполнять свои прямые обязанности и поддерживать коллектив, ряд руководителей занимается такими вещами. Мне это непонятно и неприятно. Да просто дикость.

    Обращение адресовано губернатору Красноярского края. Замечу, что у меня установилось полное взаимопонимание с Александром Викторовичем: мы в любой момент можем связаться и обсудить любые проблемы, касающиеся «Енисея» и моего будущего в команде. А прошлогодний урок с «Анжи» Рубцову, его окружению и одному из футболистов, настроенному против нас, видимо, впрок не пошел.

    Знаю, что в субботу нашу гостевую встречу с «Арсеналом» покажут на большом экране в одном из городских кинотеатров. Перед началом игры с болельщиками должен пообщаться господин Рубцов – наверняка он станет уверять, что мы все до конца в одной лодке. Но поскольку у меня есть информация, что за нашей спиной уже ведутся переговоры с двумя известными тренерами, хочу обратиться к фанатам: не верьте, никакого единства и в помине нет!» – сказал Аленичев.

    • С 11 очками после 19 туров команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • Решение по отставке Аленичева на данный момент не принято.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2019 19:40
    Комментарии43
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11573

      portero 15 марта, 07:24

      Наверное думает Енисей в лидерах чемпионата идет

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3958

      prezent2017 15 марта, 01:29

      Пить меньше надо и команду готовить!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +989

      Тазит 14 марта, 23:06

      такое ощущение, что Оленичев совсем потерял связь с реальностью...не мешало бы иногда в турнирную таблицу заглядывать.Тогда бы он еще прекраснее понимал истинные причины появления обращения...

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11573

      portero > Тазит 15 марта, 07:23

      Парень где-то летает в небесах

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      CooL1 14 марта, 22:53

      Ну как тренер он ниочем

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3958

      prezent2017 14 марта, 22:52

      Бесполезный!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > prezent2017 14 марта, 22:57

      ...клуб в РФПЛ из Питера

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +464

      petr69 14 марта, 21:52

      А про багаж то ни слова. Оставил кому, али как?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3161

      APchelov 14 марта, 21:20

      И всё-таки нытик этот аленичев. Таких не любят. Никогда не симпатизировал этому полусогнутому. Да и Титов, какой он тренер

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > APchelov 14 марта, 21:36

      Ваш Зенит тоже многие не любят.Особенно в эпоху цыгана

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5346

      ufos73 > APchelov 14 марта, 21:55

      Этот нытик добился такого, скока ваша зина не добьется за все время своего существования...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +903

      petrucho-spb > ufos73 14 марта, 22:09

      Причем здесь Зенит???))) Лишь бы в Зенит камень бросить.Тут про тренера идёт речь.
      Мне, например , нравился Аленичев и Титов.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +636

      general.lizyukov > ufos73 14 марта, 22:36

      А чего он добился? По факту?

      2
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      ...
      Рейтинг: +478

      Fju-2 > general.lizyukov 14 марта, 23:42

      Видимо речь о победах в еврокубках в качестве игрока.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5346

      ufos73 > petrucho-spb 15 марта, 00:02

      Ваш лицемер, зенитовский

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5346

      ufos73 > general.lizyukov 15 марта, 00:05

      В Европе он выиграл все, в каждом из 3 финалов забивал голы... Таких результатов не многие великие показали

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11573

      portero > ufos73 15 марта, 07:26

      Это как игрок, а как тренер... Никак у него не получается ничего

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5346

      ufos73 > portero 15 марта, 16:47

      То же спорно, он из *опы вытащил Арсенал, которой ща является середнячком РПЛ, Енисей, в ПЛ, то же он вытащил на своем горбу,, и ноют как раз те кто про это забыл. Одно дело выигрывать со звездами, другое вытаскивать мертвые клубы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +301

      Валерий1965 14 марта, 21:05

      Не везёт парню... Верю, что у него получится)

      2
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    • ...
      Рейтинг: -15

      vasiliyprokhorov 14 марта, 21:04

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот его блог ---- http://tok.pw/menblog

      -3
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      Рейтинг: +200

      mab1011 14 марта, 20:42

      Если нет результата- надо уходить, а не ждать когда выгонят.

      2
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      Рейтинг: +5346

      ufos73 > mab1011 14 марта, 21:56

      Если нет команды, то результат ни один тренер не даст

      2
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      Рейтинг: +903

      petrucho-spb > mab1011 14 марта, 22:11

      Выгонят отступные получит. А с этими игроками Величайшие тренера ничего не сотворят.

      4
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      ...
      Рейтинг: +11573

      portero > petrucho-spb 15 марта, 07:27

      Может оно и так

      8
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