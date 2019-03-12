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    Болельщики «Енисея» попросили губернатора края уволить Аленичева

    Болельщики «Енисея» написали открытое письмо на имя губернатора Красноярского края Александра Викторовича Усса.

    В своем обращении фанаты попросили главу региона уволить Дмитрия Аленичева с поста главного тренера команды.

    «Уважаемый Александр Викторович!

    Мы, фанаты красноярского футбольного «Енисея», обращаемся к Вам с одной единственной просьбой – не убивать до конца нашу мечту. Десятки лет мы ждали выхода родного клуба в Премьер-лигу. Десятки лет ходили на стадион, даже когда команда барахталась во втором дивизионе и играла с соперниками из зоны Восток.

    Этот сезон для Красноярска исторический. И в начале мы все надеялись на успешное выступление команды. Но, как видим, шансов на сохранение прописки в Премьер-лиге все меньше.

    Мы видим в этом вину исключительно тренерского штаба, который не управляет и абсолютно не занимается командой. Получив все условия для работы, тренеры Дмитрий Аленичев и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы. За все время работы в Красноярске они не провели ни одного мастер-класса для детей, зато постоянно бывают замеченными в барах города с кружками пива.

    Это не голословные обвинения. Мы все видим, как играет команда. Как выпадают из нее некоторые игроки. Формирование состава – прерогатива тренера, результат – показатель его работы и ответственность. Просим Вас, как учредителя клуба, отправить в отставку главного тренера Дмитрия Аленичева. Это единственный шанс встряхнуть команду и за 11 туров до конца чемпионата выправить положение, чтобы остаться в Премьер-лиге.

    Александр Викторович, в прошлом году Вы вместе с нами в переполненном манеже радовались уверенной победе над «Анжи» в первом стыковом матче. Вы вместе с командой оказали поддержку в ответном матче на выезде. Вы – первый и на данный момент единственный губернатор, при котором впервые в истории Красноярского края футбольная команда вышла в элитный футбольный дивизион. Только в Ваших силах вершить эту историю дальше…

    Данное обращение направлено в приемную губернатора, и мы ждем официального ответа», – говорится в обращении фан-сектора.

    • Аленичев возглавил «Енисей» перед началом сезона-2017/18.
    • После 19-ти туров красноярцы замыкают турнирную таблицу РПЛ, отставая от зоны переходных матчей на семь очков.

    Источник: Группа «Фан-сектор Красноярск | Ультрас» в «Вконтакте»

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    12.03.2019 12:21
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 марта 2019, 19:33

      А отступные??7
      С таким составом и Мауринье не вытащил бы от вылета

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 марта 2019, 18:15

      Да не вопрос! Сбросьтесь на отступные и никаких проблем! Только это не решит проблему! Кем Красноярск усилился? Варягами, которые из вылетевших в ФНЛ команд считают себя игроками премьер-лиги! Игроками, которые в своих клубах на х.... никому не нужны! И каких результатов вы ждете после всего этого?

      1
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      Рейтинг: +3960

      Kollljan 12 марта 2019, 16:59

      Пивка для рывка, а потом водочки для доводочки!

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Kollljan 12 марта 2019, 19:33

      Ты про вашего Кокорина???

      0
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      Рейтинг: +3960

      Kollljan > Татарин за ЦСКА 13 марта 2019, 08:30

      И про вашего бывшего Ерёменко тоже.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Kollljan 14 марта 2019, 12:55

      Бывшего!!

      0
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      Рейтинг: +3960

      Kollljan > Татарин за ЦСКА 15 марта 2019, 15:05

      Но грязное пятно на клубе оставил. Не отмыться.

      0
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 12 марта 2019, 16:54

      Да вряд ли стоит ждать чуда,даже если убрать Аленичева!Усиления нету никакого,ни одного качественного игрока не приобрели,а взять те же крылья,пол состава у спартака взяли,и сейчас очки наберают

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 марта 2019, 16:44

      Дотянет до лета, а там досвидос. ФНЛ всё равно не избежать, так хоть меньше компенсации ему платить. Кто потом его "багаж" будет нести время покажет...

      4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 16:28

      Решит ли это проблему?

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zigbert 12 марта 2019, 19:34

      Эту проблему решит только усиление состава

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 марта 2019, 14:03

      Зачем вам футбол?, если у вас нет нормального стадиона, а почему у вас нет хоккейной команды, а стадион есть прекрасный. Парадокс блин

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      Рейтинг: +193

      Борис23 12 марта 2019, 13:30

      Смена тренера не поможет от вылета из лиги

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 марта 2019, 13:08

      Поздно уже, пропили клуб заезжие гастролеры.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > prezent2017 12 марта 2019, 13:28

      Мне нравилось как играл Енисей в первом круге,но не вина тренеров что все игры на выезде пришлось играть.Да и в РПЛ состав в этом году очень ровный,нет слабых соперников.Манеж расширяйте ,что бы можно было круглый год играть.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 12 марта 2019, 12:44

      Не Усс их принимал,и не ему их на нуль умножать.....
      Ваши болельщики,никогда не задумывались над тем,почему восточные команды приходят на один сезон в ,,вышку,,?

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > alex1951 12 марта 2019, 13:10

      Раскрутят губера на баки всякие хофнюки, попользуются баблом, а потом линяют.

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