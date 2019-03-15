17:31 «Спорт-Экспресс»: Красножан может заменить Аленичева в
«Енисее»
19:12 Кучук может сменить Аленичева в «Енисее»
21:00 Я тоже могу сменить Аленичева в Енисее
Бывший главный тренер «Локомотива», «Анжи», «Кубани» и «Ахмата» Юрий Красножан может возглавить «Енисей».
По информации «Спорт-Экспресс», в этом месяце 55-летний специалист посетил Красноярск и пообщался с руководством клуба на предмет возможного назначения.
Ранее сообщалось, что фанаты «Енисея» направили письмо губернатору Красноярского края Александру Викторовичу Уссу с просьбой отправить в отставку Дмитрия Аленичева.
- Последним клубом Красножана были «Химки», которыми он руководил с февраля по июнь 2018 года.
- «Енисей» после 19-ти туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны переходных матчей на семь очков.