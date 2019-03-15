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    «Спорт-Экспресс»: Красножан может заменить Аленичева в «Енисее»

    Бывший главный тренер «Локомотива», «Анжи», «Кубани» и «Ахмата» Юрий Красножан может возглавить «Енисей».

    По информации «Спорт-Экспресс», в этом месяце 55-летний специалист посетил Красноярск и пообщался с руководством клуба на предмет возможного назначения.

    Ранее сообщалось, что фанаты «Енисея» направили письмо губернатору Красноярского края Александру Викторовичу Уссу с просьбой отправить в отставку Дмитрия Аленичева.

    • Последним клубом Красножана были «Химки», которыми он руководил с февраля по июнь 2018 года.
    • «Енисей» после 19-ти туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны переходных матчей на семь очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.03.2019 17:31
    Комментарии11
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      Рейтинг: +294

      rash1959 15 марта, 21:43

      17:31 «Спорт-Экспресс»: Красножан может заменить Аленичева в
      «Енисее»
      19:12 Кучук может сменить Аленичева в «Енисее»
      21:00 Я тоже могу сменить Аленичева в Енисее

      0
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      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 15 марта, 19:01

      У Красножана кроме "Спартака" Нальчик нигде ничего не получилось по разным причинам. Там он был в своей среде и атмосфере с хорошим подбором игроков, которые была единой играющей командой. Как у него получится в "Енисее", если его назначат, время покажет.

      1
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      Рейтинг: +2514

      александр п > Рубик Докоян 15 марта, 19:33

      Подбор у него был как у всех аутсайдеров.

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      Рейтинг: +964

      InterMilLano1908 15 марта, 18:47

      Красножан спец по убогим клубам

      0
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      Рейтинг: +2451

      Агасфер 15 марта, 18:44

      Этот "переходящий приз" готов возглавит кого угодно,и где угодно.

      0
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      Рейтинг: +4590

      Skull_Boy 15 марта, 18:28

      Зачем менять одного осла на другого, если Енисею и так ничего не светило

      0
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      Рейтинг: +5928

      parevg 15 марта, 18:05

      Лучше не будет, как тренер Красножан ничего не добился...

      0
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      Рейтинг: +2514

      александр п > parevg 15 марта, 18:15

      Его Спартак Нальчик рвал всех в высшей лиге,пока судьи не прибили.Тогда это в порядке вещей было.Потом дилетантка Смородская выкинула его из Локо,по мутному поводу.Из Анжи его прогнал придурок Это О.А тренер был многообещающий.

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      Рейтинг: +354

      sergeIKAZ 15 марта, 18:00

      Да Красножан тоже нигде не засиживался. Даже о его возможностях судить трудно.

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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 15 марта, 17:47

      Красножану только 55,а кажется,что все 80.

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      Рейтинг: +3958

      prezent2017 15 марта, 17:46

      Красножан тренеришка, конечно, так себе, но все лучше Аленя.

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