«Спорт-Экспресс»: Красножан может заменить Аленичева в «Енисее»

Бывший главный тренер «Локомотива», «Анжи», «Кубани» и «Ахмата» Юрий Красножан может возглавить «Енисей».

По информации «Спорт-Экспресс», в этом месяце 55-летний специалист посетил Красноярск и пообщался с руководством клуба на предмет возможного назначения.

Ранее сообщалось, что фанаты «Енисея» направили письмо губернатору Красноярского края Александру Викторовичу Уссу с просьбой отправить в отставку Дмитрия Аленичева.