- 22 июля 2020
- 15:00 Петреску заболел коронавирусом 1
- 3 июля 2020
- 12:43 Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России» 15
- 13 мая 2020
- 09:00 Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру 3
- 28 апреля 2020
- 20:50 Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше 25
- 24 апреля 2020
- 12:25 Экс-гендиректор «Кубани»: «Спартак» предлагал увести в тень половину трансферной стоимости Попова» 19
- 8 марта 2020
- 11:43 Ещенко: «Краснодар – не чужой город? Мне многие города не чужие!» 9
- 14 декабря 2019
- 10:24 «Урожай» планирует сменить название на «Кубань» 1
- 28 августа 2019
- 00:57 Экс-тренер «Кубани» – об обвинениях Савина в договорном матче: «Это ему сон приснился. Пускай поковыряется в памяти» 1
- 27 августа 2019
- 14:36 Савин: «После игры с «Кубанью» ветеран «Томи» мне говорит: «Чувак, расслабься, сегодня была сдача игры» 9
- 16 августа 2019
- 15:41 Суд приговорил экс-владельца «Кубани» Мкртчана к 9 годам тюрьмы и взыскал с него почти 200 миллиардов рублей 13
- 14 апреля 2019
- 01:52 Зиньковский: «Чем выходить за «Спартак» или «Локомотив» на 15 минут, лучше играть по 90 за «Чертаново» 14
- 18 декабря 2018
- 22:54 Суд признал «Кубань» банкротом 1
- 26 ноября 2018
- 23:38 Экс-хавбек «Кубани» Варга: «В России нет тестов на допинг. Мои партнеры переливали себе кровь» 13
- 19 ноября 2018
- 22:16 The Black Sea: 15 российских клубов участвовали в договорных матчах с 2016 по 2018 год 35
- 30 октября 2018
- 21:08 Украинец Гай: «Не могу сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал» 9
- 22 октября 2018
- 22:11 РФС: дело против «Рубина» закрыто, «Енисей» и «Арсенал» обязаны выплатить долги двум игрокам 3
- 16 октября 2018
- 08:18 Адвокат: «В апелляции заявили о том, что Мамаев не причастен к совершению хулиганских действий» 13
- 07:43 Агент: «Петреску в курсе, что не увидит денег от «Кубани» 2
- 07:05 РФС закрыл 22 дела в отношении «Кубани». 5 тренеров и 13 игроков не получат своих денег 18
- 13 октября 2018
- 01:31 Коновалов: «В «Кубани» Аршавин заводился, если кто-то что-то делал не так» 1
- 31 августа 2018
- 09:04 Селюк: «Траоре хочет возродить свой футбол в России» 27
- 20 июля 2018
- 01:22 Президент ПФЛ: «Урожай» снимется с турнира из-за долгов? У меня нет таких данных» 8
- 19 июля 2018
- 21:05 ФИФА оштрафовала «Кубань» на 13 тысяч за долги перед игроками 2
- 09:30 Газзаев подготовил пакет реформ российского футбола после завершения ЧМ-2018 59
- 26 июня 2018
- 22:26 Владимир Газзаев может возглавить «Урожай». Клуб создан вместо «Кубани» 13
- 12 июня 2018
- 11:15 Вместо «Кубани» в Краснодаре появится клуб под названием «Екатеринодар» 9
- 9 июня 2018
- 00:00 Вместо «Кубани» в Краснодаре создадут клуб «Урожай» 19
- 31 мая 2018
- 10:54 Болельщики «Кубани» обвинили в развале клуба гендиректора и его помощников 7
- 30 мая 2018
- 20:31 «Кубань» начала процедуру ликвидации. Клуб с 90-летней историей прекратит существование 18
- 13 мая 2018
- 00:17 «Р-Спорт»: «Долги «Кубани» составляют три миллиарда. Она снимется с ФНЛ» 20