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Кубань (ЛФЛ)
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
Стадион:
Кубань
Сайт:
http://www.fckuban.ru
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Расписание
Таблица
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Экс-гендиректор «Кубани»: «Спартак» предлагал увести в тень половину трансферной стоимости Попова»
2020.04.24 12:25
19
Ещенко: «Краснодар – не чужой город? Мне многие города не чужие!»
2020.03.08 11:43
9
«Урожай» планирует сменить название на «Кубань»
2019.12.14 10:24
1
Экс-тренер «Кубани» – об обвинениях Савина в договорном матче: «Это ему сон приснился. Пускай поковыряется в памяти»
2019.08.28 00:57
1
Савин: «После игры с «Кубанью» ветеран «Томи» мне говорит: «Чувак, расслабься, сегодня была сдача игры»
2019.08.27 14:36
9
Суд приговорил экс-владельца «Кубани» Мкртчана к 9 годам тюрьмы и взыскал с него почти 200 миллиардов рублей
2019.08.16 15:41
13
Зиньковский: «Чем выходить за «Спартак» или «Локомотив» на 15 минут, лучше играть по 90 за «Чертаново»
2019.04.14 01:52
14
Суд признал «Кубань» банкротом
2018.12.18 22:54
1
Экс-хавбек «Кубани» Варга: «В России нет тестов на допинг. Мои партнеры переливали себе кровь»
2018.11.26 23:38
13
The Black Sea: 15 российских клубов участвовали в договорных матчах с 2016 по 2018 год
2018.11.19 22:16
35
Украинец Гай: «Не могу сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал»
2018.10.30 21:08
9
РФС: дело против «Рубина» закрыто, «Енисей» и «Арсенал» обязаны выплатить долги двум игрокам
2018.10.22 22:11
2
Адвокат: «В апелляции заявили о том, что Мамаев не причастен к совершению хулиганских действий»
2018.10.16 08:18
13
Агент: «Петреску в курсе, что не увидит денег от «Кубани»
2018.10.16 07:43
2
РФС закрыл 22 дела в отношении «Кубани». 5 тренеров и 13 игроков не получат своих денег
2018.10.16 07:05
18
Коновалов: «В «Кубани» Аршавин заводился, если кто-то что-то делал не так»
2018.10.13 01:31
1
Селюк: «Траоре хочет возродить свой футбол в России»
2018.08.31 09:04
27
Президент ПФЛ: «Урожай» снимется с турнира из-за долгов? У меня нет таких данных»
2018.07.20 01:22
8
ФИФА оштрафовала «Кубань» на 13 тысяч за долги перед игроками
2018.07.19 21:05
2
Газзаев подготовил пакет реформ российского футбола после завершения ЧМ-2018
2018.07.19 09:30
59
Владимир Газзаев может возглавить «Урожай». Клуб создан вместо «Кубани»
2018.06.26 22:26
13
Вместо «Кубани» в Краснодаре появится клуб под названием «Екатеринодар»
2018.06.12 11:15
9
Вместо «Кубани» в Краснодаре создадут клуб «Урожай»
2018.06.09 00:00
19
Болельщики «Кубани» обвинили в развале клуба гендиректора и его помощников
2018.05.31 10:54
7
«Кубань» начала процедуру ликвидации. Клуб с 90-летней историей прекратит существование
2018.05.30 20:31
18
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