Суд приговорил экс-владельца «Кубани» Мкртчана к 9 годам тюрьмы и взыскал с него почти 200 миллиардов рублей

Бывший владелец «Кубани» Олег Мкртчан был осужден на девять лет за хищение кредитов «Внешэкономбанка» на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Также суд взыскал с Мкртчана 198 миллиардов рублей.

«Признать Мкртчана виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей.

Гражданский иск некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» (дочерняя организация ВЭБ) удовлетворить. Взыскать с Мкртчана 198 миллиардов 498 миллионов 229 тысяч 874 рубля 57 копеек», – говорится в решение судьи.

Помимо этого, суд сохранил под арестом средства бизнесмена: 1,5 миллиона рублей, более 40 тысяч долларов и около 15 тысяч евро.

Уголовное дело Мкртчана слушалось в закрытом режиме, так как имеет гриф «Совершенно секретно». Оно насчитывает 85 томов.