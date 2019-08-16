Суд приговорил экс-владельца «Кубани» Мкртчана к 9 годам тюрьмы и взыскал с него почти 200 миллиардов рублей

через четыре года по удо и 2.5 лярда зелени в кармане,нормчо
Бывший владелец «Кубани» Олег Мкртчан был осужден на девять лет за хищение кредитов «Внешэкономбанка» на сумму 2,5 миллиарда долларов.
Также суд взыскал с Мкртчана 198 миллиардов рублей.
«Признать Мкртчана виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей.
Гражданский иск некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» (дочерняя организация ВЭБ) удовлетворить. Взыскать с Мкртчана 198 миллиардов 498 миллионов 229 тысяч 874 рубля 57 копеек», – говорится в решение судьи.
Помимо этого, суд сохранил под арестом средства бизнесмена: 1,5 миллиона рублей, более 40 тысяч долларов и около 15 тысяч евро.
Уголовное дело Мкртчана слушалось в закрытом режиме, так как имеет гриф «Совершенно секретно». Оно насчитывает 85 томов.
- В 2016 году Мкртчан передал контрольный пакет акций «Кубани» руководству Краснодарского края.
- После окончания сезона-2017/18 клуб объявил себя банкротом и прекратил существование.