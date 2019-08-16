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    Суд приговорил экс-владельца «Кубани» Мкртчана к 9 годам тюрьмы и взыскал с него почти 200 миллиардов рублей

    Бывший владелец «Кубани» Олег Мкртчан был осужден на девять лет за хищение кредитов «Внешэкономбанка» на сумму 2,5 миллиарда долларов.

    Также суд взыскал с Мкртчана 198 миллиардов рублей.

    «Признать Мкртчана виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей.

    Гражданский иск некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» (дочерняя организация ВЭБ) удовлетворить. Взыскать с Мкртчана 198 миллиардов 498 миллионов 229 тысяч 874 рубля 57 копеек», – говорится в решение судьи.

    Помимо этого, суд сохранил под арестом средства бизнесмена: 1,5 миллиона рублей, более 40 тысяч долларов и около 15 тысяч евро.

    Уголовное дело Мкртчана слушалось в закрытом режиме, так как имеет гриф «Совершенно секретно». Оно насчитывает 85 томов.

    • В 2016 году Мкртчан передал контрольный пакет акций «Кубани» руководству Краснодарского края.
    • После окончания сезона-2017/18 клуб объявил себя банкротом и прекратил существование.

    Источник: «РИА Новости»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3951

      3a zenit 20 минут назад

      через четыре года по удо и 2.5 лярда зелени в кармане,нормчо

      0
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      Рейтинг: +879

      Борат 30 минут назад

      нормас бабками поворочил!

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