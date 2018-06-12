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    Вместо «Кубани» в Краснодаре появится клуб под названием «Екатеринодар»

    «Кубань», которая прекращает существование по причине банкротства, будет переименована в «Екатеринодар».

    Екатеринодар – прежнее название Краснодара, которое носил город до 1920 года. Ранее сообщалось, что команда будет называться «Урожай».

    «Екатеринодар» будет заявлен в ПФЛ, в зону «Юг». Возглавит команду бывший главный тренер «Кубани» Евгений Калешин. Перед клубом будет поставлена задача выхода в ФНЛ.

    Источник: Sportbox.ru

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    12.06.2018 11:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 20 июля 2018, 06:25

      Информации много как то. Думаю это набрасывают варианты. Урожай, Екатеринодар,... Можно попробовать еще Южанарь, Комбайнер, да много еще свободных слов в природе....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июня 2018, 18:49

      неужто нормальное название придумать не могут, то Урожай то Екатеринодар, как шутка какая-то выглядит.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 15:10

      Кто следующий попадет под жернова нашей футбольной системы?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 июня 2018, 14:33

      ничего святого не осталось в нашем футболе...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 12 июня 2018, 13:38

      Угробили клуб с почти столетней историей,су..и!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 12 июня 2018, 13:20

      хорошо что хоть не Володядай

      5
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 12 июня 2018, 12:10

      название так себе.. лучше б урожай назвали ... или как там еще планировали..
      вообще на самом деле это уже не важно с каким названием он будет болтаться во второй лиге..

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1177

      The_Enot 12 июня 2018, 11:52

      Мощное название!

      2
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