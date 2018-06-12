Вместо «Кубани» в Краснодаре появится клуб под названием «Екатеринодар»

«Кубань», которая прекращает существование по причине банкротства, будет переименована в «Екатеринодар».

Екатеринодар – прежнее название Краснодара, которое носил город до 1920 года. Ранее сообщалось, что команда будет называться «Урожай».

«Екатеринодар» будет заявлен в ПФЛ, в зону «Юг». Возглавит команду бывший главный тренер «Кубани» Евгений Калешин. Перед клубом будет поставлена задача выхода в ФНЛ.