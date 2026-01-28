Введите ваш ник на сайте
В «Севастополе» отреагировали на новость об участии в профессиональной лиге России

Сегодня, 19:10

Начальник пресс-службы «Севастополя» Сергей Петрович дал комментарий по поводу возможного перевода команды в Дивизион А Второй лиги России.

  • «Динамо Ставрополь» выиграло свою группу в Дивизионе Б, но может отказаться от повышения в классе из-за финансовых проблем.
  • Сообщалось, что «Севастополь» может занять место динамовцев в Дивизионе А и стать первым крымским клубом в профессиональной лиге России.

«Сегодня мы с большим удивлением отнеслись к информации, размещенной в различных телеграм-каналах, так как официальной информации от ФНЛ – также неофициальной – на этот счeт не получали.

Команда находится в Крымске на СОК «Гигант» и продолжает подготовку к сезону, а клуб проходит аттестацию для участия в LEON-Второй лиге Б», – заявил Петрович.

Источник: «Советский спорт»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Севастополь
