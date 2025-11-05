Министр ДНР сделал заявление об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге

Временно исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Евгений Ширшов дал комментарии по поводу возможного участия «Шахтера» в новом турнире.
– «Шахтер» планирует заявиться во Вторую лигу?
– Это правда, могу подтвердить.
– Есть ли в планах увеличение финансирования клуба под всероссийские соревнования?
– Конечно! Более того, у футбольного клуба «Шахтер» есть планы по созданию академии на территории Донецкой Народной Республики, где мы будем готовить детей с малого возраста.
– Это возможно в данный момент?
– У нас все возможно.
– Правильно понимаю, что домашние матчи Второй лиги команда будет проводить не в ДНР?
– Пока что домашние матчи команда будет проводить не в Донецке и не в Республике.
– В Крыму?
– Не в Крыму. Пока не будем раскрывать всех секретов. Мы знаем место домашних игр, но это точно не в ДНР. На сегодняшний день мы не можем обеспечить безопасность при проведении массовых мероприятий.
- Сообщалось, что донецкий клуб уже проходит лицензирование, чтобы с 2026 года выступать во Второй лиге.
- Планируется, что «Шахтер» попадeт в первую группу дивизиона Б.
- Их бюджет на сезон оценивается в 60 миллионов рублей.