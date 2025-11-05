Введите ваш ник на сайте
  • Министр ДНР сделал заявление об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге

Министр ДНР сделал заявление об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге

Сегодня, 14:48
6

Временно исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Евгений Ширшов дал комментарии по поводу возможного участия «Шахтера» в новом турнире.

– «Шахтер» планирует заявиться во Вторую лигу?

– Это правда, могу подтвердить.

– Есть ли в планах увеличение финансирования клуба под всероссийские соревнования?

– Конечно! Более того, у футбольного клуба «Шахтер» есть планы по созданию академии на территории Донецкой Народной Республики, где мы будем готовить детей с малого возраста.

– Это возможно в данный момент?

– У нас все возможно.

– Правильно понимаю, что домашние матчи Второй лиги команда будет проводить не в ДНР?

– Пока что домашние матчи команда будет проводить не в Донецке и не в Республике.

– В Крыму?

– Не в Крыму. Пока не будем раскрывать всех секретов. Мы знаем место домашних игр, но это точно не в ДНР. На сегодняшний день мы не можем обеспечить безопасность при проведении массовых мероприятий.

  • Сообщалось, что донецкий клуб уже проходит лицензирование, чтобы с 2026 года выступать во Второй лиге.
  • Планируется, что «Шахтер» попадeт в первую группу дивизиона Б.
  • Их бюджет на сезон оценивается в 60 миллионов рублей.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Октавиус
1762344436
Пока не будем раскрывать всех секретов, но в Донецке уже давно знают, что речь идет про Таганрог, где недавно грохнули ФК "Форте"
FFR
1762347672
Министр молодежи, спорта и туризма??? До вчерашнего дня наверное работал дворником в ЖЭК.
Povedkin
1762347860
Фейковый Шахтер во второй лиге.Настоящий Шахтер в Лиге Конференций УЕФА.
bset
1762348246
А Abibas в какой лиге будет играть?
  • Читайте нас: 