Заявление ЦСКА по выходке Талалаева и драке

15 марта, 22:30
10

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо выступил по инциденту в матче 21-го тура РПЛ против «Балтики» (0:1).

«Андрей Викторович провоцирует ситуацию. Дальше начинается заваруха, пошла ситуация стенка на стенку. Игроки начали толкаться. Что должен был сделать Фабио Челестини? Оставаться в стороне? Ни один лидер коллектива так не станет делать. Он спокойный шагом пошел в техническую зону, чтобы разобраться. А товарищ Юрий Нагайцев дважды в агрессивной манере толкает Фабио. После этого Фабио уходит к себе.

А потасовка возобновляется по новой, когда тренеру показывают красную карточку. После этого Талалаев показывал жесты – ладошкой по кулачку и пальчиком тыкал в Фабио. В какой раз Талалаева вызывают на КДК? Наша проблема в том, что мы повелись на эту провокацию, соперник победил – пожалуйста.

Могло повториться Раменское. Ситуация была взрывоопасная. ЦСКА будет обжаловать красную карточку Челестини», – сказал Брейдо в эфире «Матч ТВ».

  • В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
  • Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
  • В протоколе указано, что тренер «Балтики» получил красную карточку «за препятствование возобновления игры команды соперника». Тренера ЦСКА удалили за «вход в техническую зону соперника в конфронтационной манере».

Еще по теме:
Ловчев сказал, как ЦСКА поступить с Челестини 3
Газзаев задал конкретный вопрос ЦСКА после разгрома от «Краснодара» 9
Пономарев – о тренере ЦСКА: «Пару игр еще можно потерпеть этого Челентано» 4
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (10)
Strige
1773603470
Все началось с игрока который толкнул Талалаева, если бы не этот толчок, никакой стенки на стенку бы не было... За собой смотрите клоуны..
anatolich72
1773603748
Талалаев просто как крыса поступил
Novochek
1773604151
Талалаев понтанулся дома перед публикой. Посмотрел бы я если бы он так в Махачкале или в Грозном поступил.Извинялся бы потом на камеру.
Гавроша Восьмой
1773607052
Может чего перепутал, но тренер кляч сперва показал средний палец, а потом пошел с кулаками на Балтику!!! Стыдно за кляч, ой как стыдно!!!!!
boris63
1773616764
Хватит ужо ныть, обосрались так обосрались, пора проехать уже это место. А вот что Челестини надо было делать я скажу-команду надо было лучше готовить и выигрывать и всё было бы пофик куда и как пинает мяч этот высоковозврастный дибил из балтики.
Главные новости
В ЦСКА решили, что делать дальше с отстраненным Мойзесом
21:55
ЦСКА жестко наказал не только Мойзеса, но и Рейса: подробности
21:31
1
Основной игрок ЦСКА отстранен из-за конфликта с Челестини
21:17
4
Команда РПЛ может сыграть два матча за два дня
20:59
1
Все пары ближайшего раунда Кубка России
20:52
12
Кубок России. «Крылья Советов» выбили «Локомотив»
20:38
16
ВидеоМостовой лично контролирует ВАР на матче «Крылья Советов» – «Локо»
19:48
5
Россиянин попал в команду недели Лиги чемпионов
19:22
3
ФотоТолько 2 команды в Европе бьют пенальти чаще «Зенита»
18:48
19
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
18:08
8
Все новости
Все новости
Джон Джон откровенно ответил, зачем перешел в «Зенит»
19:59
5
Шишкин выявил клуб РПЛ, у которого черная полоса
18:59
2
ФотоТолько 2 команды в Европе бьют пенальти чаще «Зенита»
18:48
19
«Спартак» массово просит блогеров рекламировать клуб
18:26
8
Быстров призвал к отставке одного из сотрудников РФС
17:41
4
В ПСВ оценили информацию об интересе к Угальде
17:24
3
Игрок «Динамо» – о поведении Карпина: «Он сам не разговаривал ни с кем»
17:12
Адовкат Смолова – о драке в кафе: «Федор сожалеет о случившемся и извинился»
16:50
2
Соболева назвали «Роналдо Феномено»
16:25
11
Глушаков сказал, почему не ездит на метро
16:10
3
Игрока «Спартака» отругали за действия в матче с «Зенитом»
15:19
7
Адвокат Смолова отреагировала на обвинения, предъявленные игроку
15:08
5
Апелляционный суд Амстердама принял решение по Промесу
14:59
7
Вингер «Динамо» рассказал о предложениях из Европы
14:11
1
Губерниев призвал назначить в ЦСКА российского тренера
13:49
5
Названы клубы Первой лиги, претендующие на лицензии РПЛ
13:42
2
Глушаков высказался о спартаковском духе
12:35
8
Карседо: «Мы доминировали над «Динамо», постараемся пройти «Зенит»
11:13
10
Радимов – о действиях Талалаева: «Я такого никогда не видел в футболе»
10:59
12
Агент Батракова сказал, каким должен быть зарубежный клуб для игрока
10:53
6
Журавель не верит, что болельщики смотрят футбол без звука
10:23
9
Орлов – о Глушенкове: «Он неадекватен, команда для него не главное»
09:38
20
В «Спартаке» сказали, считают ли «Зенит» главным врагом
08:28
36
Карседо объяснил, почему Заболотный почти не играет за «Спартак»
01:50
9
Юрист раскрыл, сядет ли Смолов в тюрьму
00:35
3
Инсайд из раздевалки ЦСКА после 0:4 от «Краснодара»
Вчера, 20:56
4
Юран оригинально ответил, почему его не зовут в «Спартак»
Вчера, 20:44
6
Аршавин определил преемников себя и Кержакова в «Зените»
Вчера, 20:39
1
Все новости
