Заявление ЦСКА по выходке Талалаева и драке

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо выступил по инциденту в матче 21-го тура РПЛ против «Балтики» (0:1).

«Андрей Викторович провоцирует ситуацию. Дальше начинается заваруха, пошла ситуация стенка на стенку. Игроки начали толкаться. Что должен был сделать Фабио Челестини? Оставаться в стороне? Ни один лидер коллектива так не станет делать. Он спокойный шагом пошел в техническую зону, чтобы разобраться. А товарищ Юрий Нагайцев дважды в агрессивной манере толкает Фабио. После этого Фабио уходит к себе.

А потасовка возобновляется по новой, когда тренеру показывают красную карточку. После этого Талалаев показывал жесты – ладошкой по кулачку и пальчиком тыкал в Фабио. В какой раз Талалаева вызывают на КДК? Наша проблема в том, что мы повелись на эту провокацию, соперник победил – пожалуйста.

Могло повториться Раменское. Ситуация была взрывоопасная. ЦСКА будет обжаловать красную карточку Челестини», – сказал Брейдо в эфире «Матч ТВ».