Заявление ЦСКА по выходке Талалаева и драке

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо выступил по инциденту в матче 21-го тура РПЛ против «Балтики» (0:1).
«Андрей Викторович провоцирует ситуацию. Дальше начинается заваруха, пошла ситуация стенка на стенку. Игроки начали толкаться. Что должен был сделать Фабио Челестини? Оставаться в стороне? Ни один лидер коллектива так не станет делать. Он спокойный шагом пошел в техническую зону, чтобы разобраться. А товарищ Юрий Нагайцев дважды в агрессивной манере толкает Фабио. После этого Фабио уходит к себе.
А потасовка возобновляется по новой, когда тренеру показывают красную карточку. После этого Талалаев показывал жесты – ладошкой по кулачку и пальчиком тыкал в Фабио. В какой раз Талалаева вызывают на КДК? Наша проблема в том, что мы повелись на эту провокацию, соперник победил – пожалуйста.
Могло повториться Раменское. Ситуация была взрывоопасная. ЦСКА будет обжаловать красную карточку Челестини», – сказал Брейдо в эфире «Матч ТВ».
- В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
- Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
- В протоколе указано, что тренер «Балтики» получил красную карточку «за препятствование возобновления игры команды соперника». Тренера ЦСКА удалили за «вход в техническую зону соперника в конфронтационной манере».