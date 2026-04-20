  • Журавель назвал серьезнейшее преимущество «Зенита» в чемпионской гонке

Журавель назвал серьезнейшее преимущество «Зенита» в чемпионской гонке

Вчера, 20:24
3

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

– За счет чего «Балтике» удалось остановить лидера чемпионата и почему «Краснодар» выглядел не так ярко, как в прежних матчах?

– Потому что мы слишком много себе нафантазировали, что батарейка у «Балтики» заканчивается. Конструкция игры, как мы можем убедиться, не зависит от футболистов, лидеров, а зависит от системы. Без Хиля тот же функционал взял на себя другой нападающий. Прессинг у «Балтики» работал, и «Краснодар» оказался не готов к этому, возможно, ожидал меньшего сопротивления в связи с потерей у соперника. Но «Балтика» – та команда, которая не проседает по «физике», это самый неприятный соперник для всех, они всех заставили играть по своим правилам.

– «Краснодар» споткнулся в том числе из‑за своей короткой скамейки?

– Безусловно. В прошлом сезоне они вылетели из Кубка России раньше, сейчас же играют на два турнира, а обойма игроков маленькая. И такие осечки до конца сезона у «Краснодара» еще будут, как и у «Зенита». И то, что было преимуществом южан, становится их проблемой.

– Голевая ошибка Тормены может повлиять на золотую гонку?

– Вполне. Но мне кажется, что за пять туров до конца мы не можем говорить про «золотой» момент, как это было в прошлом году с сейвом Агкацева.

У «Краснодара» были объективные потери – травма Аугусто. Это очень важный игрок для команды. Когда его нет, и когда нет возможности заменить его на Ленини, это становится гигантской проблемой. Сейчас «Краснодар» играет на пределе, им негде экономить силы, потому что для ротации состава нет игроков.

– Неучастие «Зенита» в FONBET Кубке России – преимущество?

– Думаю, да.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 55 очками после 25 туров. «Краснодар» идет 2-м с 54 баллами.
  • «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.
  • Клуб решил сделать юбилейным не прошлый сезон, а нынешний.

Россия. Премьер-лига Зенит
Император 1
1776706070
Главное преимущество Зенита это то, что он на первом месте
Garrincha58
1776713767
в среду этот гениальный тренер окажется там где был с марта прошлого года
Бумбраш
1776745358
Журавель назвал серьезнейшее преимущество «Зенита» в чемпионской гонке " админресурс и прикормленая рэфээска,кэдэка и ээска" .но главное преимущество -зинка срам российского футбола!!! Хоть 100 шампиенств нарисуйте,позором зинка и останется
