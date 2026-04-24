Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дивеев сказал, умеет ли Вендел читать и писать

Сегодня, 13:03
5

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев пояснил слова главного тренера комаанды Сергея Семака о неграмотности полузащитника Вендела.

– Это шутка. Конечно, он умеет и читать, и писать.

– Вы видели, как Вендел пишет?

– Да. У него великолепный почерк, очень красивый.

  • Ранее Семак сказал о Венделе: «Он не умеет читать, считать, писать, но удовольствие получает от того, что делает своe любимое дело, что занимается футболом. Это располагает к нему»
  • 28-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дивеев Игорь Вендел
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
БеZуМныЙ
1777025854
Вендел красиво в последнем матче расписывал. Как в лучшие свои времена. К сожалению для победы этого было мало. Судьи не дали.
Ответить
Интерес
1777026519
Точно! Он не пишет, как наши, "выЙграл", "выЙграл "Спартак"(вместо "обыграл", или "выиграл у "Спартака") и читает в подлиннике Чернышевского.
Ответить
АК 68
1777031445
Считать точно умеет.
Ответить
balam
1777033492
и пользуется ножом и вилкой
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 