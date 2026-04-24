Дивеев сказал, умеет ли Вендел читать и писать

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев пояснил слова главного тренера комаанды Сергея Семака о неграмотности полузащитника Вендела.
– Это шутка. Конечно, он умеет и читать, и писать.
– Вы видели, как Вендел пишет?
– Да. У него великолепный почерк, очень красивый.
- Ранее Семак сказал о Венделе: «Он не умеет читать, считать, писать, но удовольствие получает от того, что делает своe любимое дело, что занимается футболом. Это располагает к нему»
- 28-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
