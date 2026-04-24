ЦСКА определился с ближайшим будущим Челестини

Сегодня, 10:37
6

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не будет уволен со своего поста до окончания чемпионата.

Источник, имеющий отношение к клубу, сообщил, что на данный момент руководство клуба даже не рассматривает вариант расторжения контракта с тренером.

ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ с 44 очками после 26 туров. Отставание от идущего 3-м «Локомотива» составляет 5 очков.

  • В этом году команда одержала во всех турнирах 4 победы при 2 ничьих и 5 поражениях и пропустила в каждой из этих игр.
  • Красно-синие сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России 6 мая.

Комментарии (6)
Интерес
1777017416
На день, час, минуту, секунду моего прочтения-"не рассматривает".
АЛЕКС 58
1777019783
Никто и не надеялся,до конца сезона придётся мучиться.
boris63
1777021691
Сезон и так коню под хвост.
Strig
1777024011
а зря... тогда точно без финала
Romeo 123
1777028262
Зенит ещё натянет цска тогда и уволят
Все новости
  • Читайте нас: 