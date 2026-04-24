ЦСКА определился с ближайшим будущим Челестини

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не будет уволен со своего поста до окончания чемпионата.
Источник, имеющий отношение к клубу, сообщил, что на данный момент руководство клуба даже не рассматривает вариант расторжения контракта с тренером.
ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ с 44 очками после 26 туров. Отставание от идущего 3-м «Локомотива» составляет 5 очков.
- В этом году команда одержала во всех турнирах 4 победы при 2 ничьих и 5 поражениях и пропустила в каждой из этих игр.
- Красно-синие сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России 6 мая.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»