ЦСКА определился с ближайшим будущим Челестини

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не будет уволен со своего поста до окончания чемпионата.

Источник, имеющий отношение к клубу, сообщил, что на данный момент руководство клуба даже не рассматривает вариант расторжения контракта с тренером.

ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ с 44 очками после 26 туров. Отставание от идущего 3-м «Локомотива» составляет 5 очков.