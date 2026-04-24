Мусаев сказал, должен ли в РПЛ быть лимит на легионеров

Сегодня, 10:24
6

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поддерживает сохранение лимита на легионеров в РПЛ.

– Что думаете о лимите на легионеров?

– Лимит должен быть, сейчас нормальный лимит. Если добавят еще одного русского – хорошо, но не должно быть одно место искусственное. Если лимит примут, мы подстроимся.

  • Министерство спорта хочет, чтобы с сезона-2026/27 клубы лиги смогли выпускать на поле 7 иностранцев, а в заявке иметь 12 иностранных футболистов.
  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
Интерес
1777018115
Чует, что гастеры оборзели.
Volrad777
1777018896
Ну так то правильно
Бумбраш
1777020928
Вот фуфлогон не футбольный,должен быть строго "за". Зря что ли Галицкий такую академию отгрохал? Чтобы быдло всякое чеоножопое играло? 5выпускников академии стабильно в старте (у каждого клуба РПЛ),а дальше распределяй как хочешь.
acor94
1777023889
Может сделаем лимит на миллионеров в футболе?
Император 1
1777026693
А что ещё он должен сказать, когда в команде одни чернокожие
Romeo 123
1777028352
Краснодар без легионеров аутсайдер
