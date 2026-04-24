Мусаев сказал, должен ли в РПЛ быть лимит на легионеров

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поддерживает сохранение лимита на легионеров в РПЛ.

– Что думаете о лимите на легионеров?

– Лимит должен быть, сейчас нормальный лимит. Если добавят еще одного русского – хорошо, но не должно быть одно место искусственное. Если лимит примут, мы подстроимся.