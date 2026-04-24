Мусаев сказал, должен ли в РПЛ быть лимит на легионеров

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поддерживает сохранение лимита на легионеров в РПЛ.
– Что думаете о лимите на легионеров?
– Лимит должен быть, сейчас нормальный лимит. Если добавят еще одного русского – хорошо, но не должно быть одно место искусственное. Если лимит примут, мы подстроимся.
- Министерство спорта хочет, чтобы с сезона-2026/27 клубы лиги смогли выпускать на поле 7 иностранцев, а в заявке иметь 12 иностранных футболистов.
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.
Источник: «Матч ТВ»