Игрок «Краснодара» увидел странность в пенальти в ворота «Спартака»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о пенальти в пользу команды в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
- Южане сравняли счет на 45+1-й минуте с пенальти.
- Главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Наилю Умярову.
- «Спартак» забил первым, но преимущество не удержал. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице. Следующий соперник – «Пари НН».
- «Краснодар» вернулся на первое место. Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
– Момент с пенальти. В матче с «Балтикой» попадание в руку Лукаса Оласы – нет пенальти, сегодня – пенальти.
– Согласен тоже. С футболистами «Спартака» обсуждал этот вопрос. Нет понимания. Я тоже сказал, что нам за такое не поставили.
