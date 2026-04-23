Орлов сказал, в чем Воробьев лучше Соболева

Комментатор Геннадий Орлов сравнил нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева и форварда «Зенита» Александра Соболева.

Сообщалось, что петербургский клуб готов выкупить Воробьева за 5 миллионов евро.

«Пишут, что Воробьев пока не продлевает контракт с «Локомотивом».

Его сватают в «Зенит»? Да, он быстрее Соболева. Да и результативнее.

Но это все-таки нападающий российского уровня. Точно не европейского», – сказал Орлов.