Орлов сказал, в чем Воробьев лучше Соболева

Комментатор Геннадий Орлов сравнил нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева и форварда «Зенита» Александра Соболева.
Сообщалось, что петербургский клуб готов выкупить Воробьева за 5 миллионов евро.
«Пишут, что Воробьев пока не продлевает контракт с «Локомотивом».
Его сватают в «Зенит»? Да, он быстрее Соболева. Да и результативнее.
Но это все-таки нападающий российского уровня. Точно не европейского», – сказал Орлов.
- В этом сезоне Воробьев забил 12 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
- На счету Соболева 10 голов и 3 ассиста в 34 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»