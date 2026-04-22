«Зенит» определился с размером предложения по Воробьеву

«Зенит» готов выкупить у «Локомотива» нападающего Дмитрия Воробьева предстоящим летом.
Петербургский клуб согласен заплатить за игрока 5 миллионов евро.
Отступные в контракте Воробьева составляют 13 миллионов евро.
За ситуацией с будущим форварда также следят «Спартак» и ЦСКА.
- В этом сезоне Воробьев забил 12 голов и сделал 7 ассистов в 29 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
- Контракт футболиста с «Локо» истекает в 2027 году. Стороны не могут договориться о его продлении.
Источник: «Мутко против»