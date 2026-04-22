«Зенит» определился с размером предложения по Воробьеву

«Зенит» готов выкупить у «Локомотива» нападающего Дмитрия Воробьева предстоящим летом.

Петербургский клуб согласен заплатить за игрока 5 миллионов евро.

Отступные в контракте Воробьева составляют 13 миллионов евро.

За ситуацией с будущим форварда также следят «Спартак» и ЦСКА.