  Николаев проанализировал странный пенальти в ворота «Спартака»

Николаев проанализировал странный пенальти в ворота «Спартака»

Вчера, 22:15
24

Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев проанализировал пенальти в матче 26-го тура между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:2).

«В программе «Правила игры» [глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад] Мажич аргументировал и детально сказал, что в таких эпизодах пенальти назначать не стоит. Мне тоже ближе такая трактовка момента. Но, конечно, нужна последовательность. Чем руководствуются судьи, у меня нет понимания», – сказал Николаев.

Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Николаев Алексей
andr2112
1776972710
Исходя из объяснений, заголовок "Странный пенальти" надо читать без буквы "т")
ScarlettOgusania
1776973506
второй год подряд эту тушёнку тащат в чемпионы с помощью судей и "странных" решений, липовость "чемпиона" видна невооруженным глазом, сегодня играли в откровенный автобус, срамота..!((
Rad Meat
1776973851
Клоуны просто ищут где бы ,что бы поставить ...
ZAITZEFF2011
1776974777
Кто больше дал-того и тапки.
val69
1776975137
Они руководствуются тем, хто больше пообещает...
val69
1776975231
А, судьи любят нас за то, за, что не должен знать никто... (С)...
neveldomha
1776975698
Чем чем? Выгодой.
MrSmit
1776975936
Бывший арбитр Федотов говорит что пенальти правильно назначен, бывший арбитр Николаев говорит что пенальти не правильно назначен. Трактуем так, кому угоднее)))
slavа0508
1776998361
Чисто судейская победа ...подарок Краснодару от судей ...
алдан2014
1777003219
А мы болельщики ,тем более офигеваем от таких приколов в каждом туре. Тут ставят,тут не ставят. Как хотят трактуют. Судьи случайно на ставочках не играют?
