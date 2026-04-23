Николаев проанализировал странный пенальти в ворота «Спартака»

Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев проанализировал пенальти в матче 26-го тура между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:2).
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- Южане сравняли счет на 45+1-й минуте с пенальти.
- Главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Наилю Умярову.
«В программе «Правила игры» [глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад] Мажич аргументировал и детально сказал, что в таких эпизодах пенальти назначать не стоит. Мне тоже ближе такая трактовка момента. Но, конечно, нужна последовательность. Чем руководствуются судьи, у меня нет понимания», – сказал Николаев.
Источник: «Матч ТВ»