Николаев проанализировал странный пенальти в ворота «Спартака»

Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев проанализировал пенальти в матче 26-го тура между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:2).

Южане сравняли счет на 45+1-й минуте с пенальти.

Главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Наилю Умярову.

«В программе «Правила игры» [глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад] Мажич аргументировал и детально сказал, что в таких эпизодах пенальти назначать не стоит. Мне тоже ближе такая трактовка момента. Но, конечно, нужна последовательность. Чем руководствуются судьи, у меня нет понимания», – сказал Николаев.