  • На матч «Спартака» назначили судью, при котором красно-белые всегда побеждают

На матч «Спартака» назначили судью, при котором красно-белые всегда побеждают

Вчера, 23:32
2

На игру 30-го тура РПЛ «Динамо Мх» – «Спартак» назначен арбитр Рафаэль Шафеев.

Выбор судьи прокомментировал эксперт «Спорт-Экспресса» Александр Бобров.

«Рафаэль Шафеев в чемпионате России-2025/26 назначен ответственным за «Спартак». В 30-м туре он уже в шестой раз будет судить матч красно-белых – в Каспийске с махачкалинским «Динамо». В пяти предыдущих спартаковцы одержали пять побед: «Рубин» (2:0, г), «Пари НН» (3:0, д), «Оренбург» (1:0, д), «Оренбург» (2:0, г), «Ахмат» (3:1, д).

Всего у Шафеева 14 назначений судьей (ни одного – на матчи с участием «Динамо» и «Акрона»). То есть на «Спартак» пришлась почти половина половина из них. Кроме того, у волгоградца 15 встреч РПЛ в качестве ВАР, АВАР и резервного. Любопытно, что в этих ролях он ни разу не оказывался на игре красно-белых. А в прошлом чемпионате Шафеев вообще не работал арбитром на матчах «Спартака», – написал Бобров.

  • Игра в Махачкале состоится завтра, 17 мая.
  • «Спартак» борется за бронзу.
  • «Динамо Мх» сыграет в переходных матчах за место в лиге.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Мх Шафеев Рафаэль
Комментарии (2)
СильныйМозг
1778964343
Значит петухи подсуетиоись лучше. Галочка на поле у квадроберов.
алдан2014
1778974330
Лучше бы обратили внимание на пакостника с вар. Мусье казарцев
