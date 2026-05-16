На матч «Спартака» назначили судью, при котором красно-белые всегда побеждают

На игру 30-го тура РПЛ «Динамо Мх» – «Спартак» назначен арбитр Рафаэль Шафеев.

Выбор судьи прокомментировал эксперт «Спорт-Экспресса» Александр Бобров.

«Рафаэль Шафеев в чемпионате России-2025/26 назначен ответственным за «Спартак». В 30-м туре он уже в шестой раз будет судить матч красно-белых – в Каспийске с махачкалинским «Динамо». В пяти предыдущих спартаковцы одержали пять побед: «Рубин» (2:0, г), «Пари НН» (3:0, д), «Оренбург» (1:0, д), «Оренбург» (2:0, г), «Ахмат» (3:1, д).

Всего у Шафеева 14 назначений судьей (ни одного – на матчи с участием «Динамо» и «Акрона»). То есть на «Спартак» пришлась почти половина половина из них. Кроме того, у волгоградца 15 встреч РПЛ в качестве ВАР, АВАР и резервного. Любопытно, что в этих ролях он ни разу не оказывался на игре красно-белых. А в прошлом чемпионате Шафеев вообще не работал арбитром на матчах «Спартака», – написал Бобров.