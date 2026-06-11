Экс-спартаковец Рассказов договорился о контракте с клубом РПЛ

Защитник Николай Рассказов останется в «Крыльях Советов», несмотря на истекающий срок нынешнего контракта.

Игрок подпишет с самарцами новое соглашение до лета 2028 года. Рассказов будет получать 3,5 миллиона рублей в месяц.

Варианта с «Локомотивом», о котором сообщалось ранее, у игрока не было – фамилия защитника звучала лишь однажды и красно-зеленые сразу отказались от этого варианта.