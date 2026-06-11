Агент Тюкавина сказал, может ли игрок перейти в «Зенит» за 30 миллионов

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал информацию о возможном переходе форварда в «Зенит».

– Слышал об интересе «Зенита» к Тюкавину. Кто-то написал про 30 миллионов евро, но я не должен все слухи комментировать. Да, есть интерес «Зенита» к Тюкавину, но эти цифры за переход берут от фонаря.

Трансферные дела любят тишину. У Константина контракт с «Динамо» до 2030 года. Решать вопрос о трансфере могут руководители «Динамо» и «Зенита». Мы свои обязательства перед клубом выполняем. Скажет «Динамо», что им выгодно продать Тюкавина, тогда будем разговаривать.

– Вы не исключаете трансфер Тюкавина внутри России?

– Мы хотим уехать в Европу. Константин уже много раз говорил, что никуда не уходит, но никогда не говори «никогда». Тюкавин хочет, чтобы у «Динамо» были амбиции бороться за медали, трофеи. Многое зависит от трансферной политики клуба.

Да, пригласили Сандро Шварца, но многое зависит от состава. Основной вопрос в том, готов ли нынешний состав «Динамо» бороться за медали и Кубок России.