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  • Агент Тюкавина сказал, может ли игрок перейти в «Зенит» за 30 миллионов

Агент Тюкавина сказал, может ли игрок перейти в «Зенит» за 30 миллионов

11 июня, 12:10
22

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал информацию о возможном переходе форварда в «Зенит».

– Слышал об интересе «Зенита» к Тюкавину. Кто-то написал про 30 миллионов евро, но я не должен все слухи комментировать. Да, есть интерес «Зенита» к Тюкавину, но эти цифры за переход берут от фонаря.

Трансферные дела любят тишину. У Константина контракт с «Динамо» до 2030 года. Решать вопрос о трансфере могут руководители «Динамо» и «Зенита». Мы свои обязательства перед клубом выполняем. Скажет «Динамо», что им выгодно продать Тюкавина, тогда будем разговаривать.

– Вы не исключаете трансфер Тюкавина внутри России?

– Мы хотим уехать в Европу. Константин уже много раз говорил, что никуда не уходит, но никогда не говори «никогда». Тюкавин хочет, чтобы у «Динамо» были амбиции бороться за медали, трофеи. Многое зависит от трансферной политики клуба.

Да, пригласили Сандро Шварца, но многое зависит от состава. Основной вопрос в том, готов ли нынешний состав «Динамо» бороться за медали и Кубок России.

  • 23-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (22)
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Красногвардейчик
1781170203
Думаю на 40 сойдутся....Зенит тратит не свои
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СильныйМозг
1781170444
Все пиарятся на фоне Зенита. А вот, допустим, эмблему спартака, можно использовать в рекламе вазелина или о пользе ректального питания.
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Красногвардейчик
1781172323
Сойдутся где-то на этом: - Дззззззззыыыыыыыыынь! - Алло! - Тюкавин переходит в Зенит! - Мы рассмотрим предложение. Он будет стоить... - Тюкавин переходит в Зенит! - Но мы хотели заработать на его прода... - Тюкавин переходит в Зенит! - Может хотя бы по рыночной сто... - Тюкавин переходит в Зенит! - ...да, Тюкавин переходит в Зенит... - Ту-ту-ту-ту-ту-ту...
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BarStep
1781173353
Нее, такие бабки нужно с «народом» согласовывать Гы Кто у нас тут «народные»?! ОКаете, секта?? Гы
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