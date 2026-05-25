  «Зенит» празднует 101-летие: «Счастливы задувать свечи на торте в статусе чемпионов»

«Зенит» празднует 101-летие: «Счастливы задувать свечи на торте в статусе чемпионов»

Сегодня, 10:31
27

«Зенит» выпустил сообщение в связи с празднованием дня рождения клуба.

«Зенит»: первый год нового века. 25 мая петербургский футбольный клуб празднует свое 101-летие. По традиции день рождения – момент для подведения итогов, но сегодняшняя дата имеет для сине-бело-голубых особенное значение.

Сегодня мы переворачиваем первую страницу нашего нового столетнего календаря. Новый век – это новые вызовы и преодоления, задачи и их решения. Новая ответственность – перед собой и героями предшествующего столетия.

Поэтому сегодня мы не будем вспоминать завоевания и достижения великого клуба из самого северного города-миллионера. Это история, которую мы уважаем и бережем и которой гордимся, порой не без хвастовства. Но это – история.

А реальность – это 101-й день рождения сине-бело-голубых. И мы счастливы вновь задувать свечи на праздничном торте в статусе чемпионов России – впервые в нашем новом веке. Пусть это никогда не перестанет быть доброй майской традицией. С праздником!», – говорится в сообщении клуба.

  • «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.
  • Клуб решил сделать юбилейным сезон-2025/26 вместо 2024/25.
  • В этом году питерцы выиграли чемпионат России.
  • Ранее футбольный историк рассказал, когда еще «Зенит» сможет отпраздновать 100-летие

Источник: телеграм-канал «Футбольный клуб »Зенит«
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (27)
СильныйМозг
1779695167
Мы чемпионы и ссым в лицо, команде с 4 строчки.
Томик
1779695247
Что, опять?
tolyakharatyan
1779695286
рылы
1779695914
следующий сезон тоже нужно объявить юбилейным, чтобы в тарасофке горело ещё год)
ziborock
1779698247
Зинке каждый год 100 лет!))) Какие же в Зените придурки!)))
Прокс
1779698726
А дебилы из Москва-Швеи думают ,что это новость про порно еубок, не свинота вам ещё долго в свинарне быть!!;
ziborock
1779698782
А помните: «ЮБИЛЕЙНО И НА КЛАССЕ ВЫТОШНИЛИ ЧЕМПИОНСТВО И ЗАСТАВИЛИ СТРАДАТЬ «ВСЮ РОССИЮ». ДА И *** [пофиг] ПЛЯШЕМ» – написала «Кафешка» в телеграм-канале?! Перефразирую: ЬЕЗ ЮБИЛЕЯ И ПОВОДА, БЕЗ АДМИНРЕСУРСА И ПОМОЩИ СУЛЕЙ, ЧИСТО НА КЛАССЕ, ВЫКИНУВ ЗЕНИТ, ВЫТОШНИЛИ КУБОК И ЗАСТАВИЛИ СТРАДАТЬ «ВСЮ ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ». ДА И *** [пофиг] ПЛЯШЕМ!!! Говорил же, пляшет тот кто пляшет последним!!!)))
Юбиляр
1779698969
Ну отдали им чемпионство и ладно, а то и следующий год объявили бы юбилейным! Гыгыгы.
Павелий
1779699448
То есть всё же признали, что 101-я страница - это всё уже после празднования 100-летнего юбилея.
Cleaner
1779701639
Зенит празднует ЮБИЛЕЙНОЕ 101-летие! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
