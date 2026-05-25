«Зенит» празднует 101-летие: «Счастливы задувать свечи на торте в статусе чемпионов»

«Зенит»: первый год нового века. 25 мая петербургский футбольный клуб празднует свое 101-летие. По традиции день рождения – момент для подведения итогов, но сегодняшняя дата имеет для сине-бело-голубых особенное значение.

Сегодня мы переворачиваем первую страницу нашего нового столетнего календаря. Новый век – это новые вызовы и преодоления, задачи и их решения. Новая ответственность – перед собой и героями предшествующего столетия.

Поэтому сегодня мы не будем вспоминать завоевания и достижения великого клуба из самого северного города-миллионера. Это история, которую мы уважаем и бережем и которой гордимся, порой не без хвастовства. Но это – история.

А реальность – это 101-й день рождения сине-бело-голубых. И мы счастливы вновь задувать свечи на праздничном торте в статусе чемпионов России – впервые в нашем новом веке. Пусть это никогда не перестанет быть доброй майской традицией. С праздником!», – говорится в сообщении клуба.