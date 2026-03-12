  Футбольный историк рассказал, когда еще «Зенит» сможет отпраздновать 100-летие

Футбольный историк рассказал, когда еще «Зенит» сможет отпраздновать 100-летие

12 марта, 13:34
50

Футбольный историк Юрий Лукосяк считает, что «Зениту» стоит перенести празднование 100-летия на 2031 год.

«Информация о 2031 годе строится на наличии подлинных, оригинальных документов. Есть полный отчет по стенографии заседания секции Ленинграда от 5 апреля 1931 года, на котором было принято историческое решение о том, что мы переходим от территориального принципа формирования спортивных коллективов к производственному. Это отправная точка изменения отношения к спорту.

Я всегда продвигал идею руководству клуба, что надо выполнить обещания, которое было дано в 2000 году. Тогда уверяли, что дату в 2025 году они примут как временную, что тогда просто не было времени, чтобы все это довести до ума.

Это были слова [Виталия] Мутко. Меня поддержал мой друг, помощник Мутко Петр Тресков. До этого, в 1999 году, на первом заседании не было принято единого решения по данному вопросу, ни у одного из вариантов не было преимущества.

Спустя время я узнаю, что это решение приняли без меня, и решение это глупое. Вцепились в публикацию журнала «Спартак», но ведь это не документ! Это скорее упоминание. Есть мудрая фраза по этому поводу: газета – это не собрание истин, это собрание мнений.

Надо говорить об исторической культуре. В любых исторических вещах должны быть выработаны правила и критерии. У нас этого никогда не было, и это привело к тому, что мы, например, несколько раз в истории меняли дату рождения отечественного футбола.

Это все шарахание и подстройка под какие-то близлежащие юбилеи и даты. Еще ЦСКА избрал себе 1911 год годом рождения клуба. Это вообще ни в какие ворота не влезает! Это безобразие, просто безобразие.

Давайте посмотрим, как другие страны принимают даты, связанные со своим национальным футболом. Они дату рождения не привязывают к дате случайного, единичного матча, как это делает Россия.

Я, например, считаю годом рождения российского футбола 1901 год, когда была создана первая футбольная лига и был проведен первый чемпионат. А у «Зенита» правильная, хорошая дата – 1931 год. В этот год команда участвовала в чемпионате города по первой группе, и мужская команда заняла третье призовое место. Чем не дата?

Я несколько лет настаивал, что не надо проводить (праздничные мероприятия) в 2025 году, что это не соответствует действительности. Но «Зенит» к этому не прислушался, вот и все. Сейчас в клубе нет сил, которые могли бы такие вещи двигать. Я не понимаю этих руководителей», – сказал Лукосяк.

  • «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.
  • Клуб решил сделать юбилейным не прошлый сезон, а нынешний.

Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (50)
Manilov
1773317778
Какая же мерзость.
Бумбраш
1773318240
не понимаю этих руководителей», – сказал Лукосяк.. интересно,что у него за косяк??))
andr45
1773319290
До 2031 годы много воды утечет даже в речушке Черная) Сколько юбилеев можно будет отпраздновать и сколько освоить бюджетов)
Интерес
1773325711
Мы знаем, да что толку? Новое поколение питается "мочой интернета"-что нальют,то и выпьют. А писают мутки у власти...То же самое у других клубов-все ищут "корни подревнее".
партизан84
1773325931
Это даже не "соломку постелил", это уже целый магазин матрасов.
Alexander.saf
1773325985
Да каждый год
Хулиганин
1773332098
Че за Умнюша? У Бронеиясовны фляга саистит?
guron88
1773332134
Они издеваются, что-ли?
VVM1964
1773339898
Ну это долго ждать, да и не факт что к 31 году Зенит вообще на что-то претендовать будет - предлагаю, если в какой год и станут вдруг чемпионами - его и назначить юбилейным !)...
Oldtrafford83
1773380834
Думаю лучше 2031 год Зенита отметить в пердиве))
