Футбольный историк рассказал, когда еще «Зенит» сможет отпраздновать 100-летие

Футбольный историк Юрий Лукосяк считает, что «Зениту» стоит перенести празднование 100-летия на 2031 год.

«Информация о 2031 годе строится на наличии подлинных, оригинальных документов. Есть полный отчет по стенографии заседания секции Ленинграда от 5 апреля 1931 года, на котором было принято историческое решение о том, что мы переходим от территориального принципа формирования спортивных коллективов к производственному. Это отправная точка изменения отношения к спорту.

Я всегда продвигал идею руководству клуба, что надо выполнить обещания, которое было дано в 2000 году. Тогда уверяли, что дату в 2025 году они примут как временную, что тогда просто не было времени, чтобы все это довести до ума.

Это были слова [Виталия] Мутко. Меня поддержал мой друг, помощник Мутко Петр Тресков. До этого, в 1999 году, на первом заседании не было принято единого решения по данному вопросу, ни у одного из вариантов не было преимущества.

Спустя время я узнаю, что это решение приняли без меня, и решение это глупое. Вцепились в публикацию журнала «Спартак», но ведь это не документ! Это скорее упоминание. Есть мудрая фраза по этому поводу: газета – это не собрание истин, это собрание мнений.

Надо говорить об исторической культуре. В любых исторических вещах должны быть выработаны правила и критерии. У нас этого никогда не было, и это привело к тому, что мы, например, несколько раз в истории меняли дату рождения отечественного футбола.

Это все шарахание и подстройка под какие-то близлежащие юбилеи и даты. Еще ЦСКА избрал себе 1911 год годом рождения клуба. Это вообще ни в какие ворота не влезает! Это безобразие, просто безобразие.

Давайте посмотрим, как другие страны принимают даты, связанные со своим национальным футболом. Они дату рождения не привязывают к дате случайного, единичного матча, как это делает Россия.

Я, например, считаю годом рождения российского футбола 1901 год, когда была создана первая футбольная лига и был проведен первый чемпионат. А у «Зенита» правильная, хорошая дата – 1931 год. В этот год команда участвовала в чемпионате города по первой группе, и мужская команда заняла третье призовое место. Чем не дата?

Я несколько лет настаивал, что не надо проводить (праздничные мероприятия) в 2025 году, что это не соответствует действительности. Но «Зенит» к этому не прислушался, вот и все. Сейчас в клубе нет сил, которые могли бы такие вещи двигать. Я не понимаю этих руководителей», – сказал Лукосяк.