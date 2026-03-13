Названо условие для продления контракта Нгамале с «Динамо»

Вингер «Динамо» Муми Нгамале имеет шансы на автоматическое продление контракта с «Динамо».
При определенных условиях его соглашение автоматически продлится до лета 2027 года.
Для этого камерунцу нужно до конца сезона-2025/26 провести не менее 45 минут в 9 матчах РПЛ. В текущем чемпионате осталось 10 туров.
- 31-летний Нгамале забил 3 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах после зимней паузы.
- В его активе дубль в ворота «Спартака» (5:2) в кубковом дерби и 1+1 в игре РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0).
- Летом и осенью Нгамале отличился лишь 1 забитым мячом и 1 результативной передачей в 15 встречах.
- Он конфликтовал с Валерием Карпиным. Тренер в сентябре отстранял игрока по дисциплинарным причинам.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова