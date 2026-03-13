Названо условие для продления контракта Нгамале с «Динамо»

Вингер «Динамо» Муми Нгамале имеет шансы на автоматическое продление контракта с «Динамо».

При определенных условиях его соглашение автоматически продлится до лета 2027 года.

Для этого камерунцу нужно до конца сезона-2025/26 провести не менее 45 минут в 9 матчах РПЛ. В текущем чемпионате осталось 10 туров.