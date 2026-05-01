Динамовец Нгамале подробно рассказал о конфликте с Карпиным

Вингер «Динамо» Муми Нгамале признался, что думал об уходе из клуба на фоне разногласий с бывшим тренером Валерием Карпиным.
– Ты был одним из лидеров в команде Лички, а в первой части этого сезона играл намного меньше.
– Могу понять, почему так вышло. Тяжело, когда не чувствуешь прежний уровень поддержки. Не хочу никого обвинять – просто продолжу упорно работать.
Карпин и Личка – просто разные тренеры с разными взглядами на футбол. Но стоит не жаловаться, а адаптироваться. Я пытался это сделать, но Карпин считал, что этого недостаточно. Я ведь не волшебник.
– Когда с Карпиным все пошло не так?
– С самого начала. Заметил, что у него было свое видение того, что я за футболист и как я играю.
– Что он тебе говорил?
– Просто объявил, что не видит меня на поле. А именно разговоров никаких не было. И меня это волновало. В команде есть лидеры, опытные игроки. Почему хотя бы не поговорить с ними?
– Об уходе думал?
– Да. Потому что карьера футболиста короткая.
– Карпин публично говорил, что ты опаздывал на тренировки и теорию. Так и было?
– Обсуждали с ним это. На теорию я опаздывал, да – за пару дней до игр. Но не на тренировки. Думаю, дело было не в том, что я опоздал. Поэтому, честно, так и не понял его решений.
– Может, были какие-то нефутбольные причины?
– Все точно не зависит от одного игрока. Если тренер считает, что я единственный, кто делает что-то не так – пусть скажет, что нужно изменить. Этого не произошло, и ничего не поменялось.
– Тогда ты и захотел уйти?
– Спустя две-три недели я задумался, что мне делать. В таком возрасте я должен играть. Я стараюсь не только для «Динамо», но и для сборной Камеруна. Если не играю в клубе, меня не зовут в сборную.
– Что другие игроки думали об этой ситуации?
– Ребята не понимали, почему я не играл. Я старался не привлекать дополнительного внимания к этой истории. Хотел, чтобы они делали все возможное, чтобы команда побеждала.
– Карпин лучше как человек или как тренер?
– Я бы не сказал, что он плохой человек. Но мне не нравилось его отношение ко мне. А с тренерской точки зрения у Карпина правильный менталитет, он реально хотел побеждать.
- В этом сезоне Нгамале забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
- При Карпине у него была 1 результативная передача в 12 играх.