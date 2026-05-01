  Динамовец Нгамале подробно рассказал о конфликте с Карпиным

Динамовец Нгамале подробно рассказал о конфликте с Карпиным

1 мая, 11:22
7

Вингер «Динамо» Муми Нгамале признался, что думал об уходе из клуба на фоне разногласий с бывшим тренером Валерием Карпиным.

– Ты был одним из лидеров в команде Лички, а в первой части этого сезона играл намного меньше.

– Могу понять, почему так вышло. Тяжело, когда не чувствуешь прежний уровень поддержки. Не хочу никого обвинять – просто продолжу упорно работать.

Карпин и Личка – просто разные тренеры с разными взглядами на футбол. Но стоит не жаловаться, а адаптироваться. Я пытался это сделать, но Карпин считал, что этого недостаточно. Я ведь не волшебник.

– Когда с Карпиным все пошло не так?

– С самого начала. Заметил, что у него было свое видение того, что я за футболист и как я играю.

– Что он тебе говорил?

– Просто объявил, что не видит меня на поле. А именно разговоров никаких не было. И меня это волновало. В команде есть лидеры, опытные игроки. Почему хотя бы не поговорить с ними?

– Об уходе думал?

– Да. Потому что карьера футболиста короткая.

– Карпин публично говорил, что ты опаздывал на тренировки и теорию. Так и было?

– Обсуждали с ним это. На теорию я опаздывал, да – за пару дней до игр. Но не на тренировки. Думаю, дело было не в том, что я опоздал. Поэтому, честно, так и не понял его решений.

– Может, были какие-то нефутбольные причины?

– Все точно не зависит от одного игрока. Если тренер считает, что я единственный, кто делает что-то не так – пусть скажет, что нужно изменить. Этого не произошло, и ничего не поменялось.

– Тогда ты и захотел уйти?

– Спустя две-три недели я задумался, что мне делать. В таком возрасте я должен играть. Я стараюсь не только для «Динамо», но и для сборной Камеруна. Если не играю в клубе, меня не зовут в сборную.

– Что другие игроки думали об этой ситуации?

– Ребята не понимали, почему я не играл. Я старался не привлекать дополнительного внимания к этой истории. Хотел, чтобы они делали все возможное, чтобы команда побеждала.

– Карпин лучше как человек или как тренер?

– Я бы не сказал, что он плохой человек. Но мне не нравилось его отношение ко мне. А с тренерской точки зрения у Карпина правильный менталитет, он реально хотел побеждать.

  • В этом сезоне Нгамале забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
  • При Карпине у него была 1 результативная передача в 12 играх.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Нгамале Муми Карпин Валерий
Интерес
1777624302
И оба в пролёте.
DOCTOR PENALTY
1777630322
Не можешь справиться со своей ленью, нечего винить тренера.
crf57
1777633120
Заныли лентяи! Плох им КАРПИН. На себя оборотитесь бездарности!
ySS
1777636604
Валера не справился с субъективными и объективными причинами, а африканец, похоже, просто провокатор...
neim
1777638507
Ух ты, сколько пессимизма в комментариях. А ничего, что "ленивый" форвард, после ухода Карпина стал в состав попадать и голы забивать ? Или с какого перепуга Нгамале вдруг стал провокатором ? Вендел из Зенита вон совсем не торопится на тренировки после отпуска и ничего, играет ... Или с чего это вдруг в Динамо бездарности ? Бездарность там была одна, это карпин ! Или кого-то он чем-то хорошим одарил ? Ну может только Глебова с Осипенко ... Да и в пролете не оба, а один "сбитый летчик", которого не в один клуб больше не кто тренировать не возьмёт !
