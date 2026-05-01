Динамовец Нгамале подробно рассказал о конфликте с Карпиным

Вингер «Динамо» Муми Нгамале признался, что думал об уходе из клуба на фоне разногласий с бывшим тренером Валерием Карпиным.

– Ты был одним из лидеров в команде Лички, а в первой части этого сезона играл намного меньше.

– Могу понять, почему так вышло. Тяжело, когда не чувствуешь прежний уровень поддержки. Не хочу никого обвинять – просто продолжу упорно работать.

Карпин и Личка – просто разные тренеры с разными взглядами на футбол. Но стоит не жаловаться, а адаптироваться. Я пытался это сделать, но Карпин считал, что этого недостаточно. Я ведь не волшебник.

– Когда с Карпиным все пошло не так?

– С самого начала. Заметил, что у него было свое видение того, что я за футболист и как я играю.

– Что он тебе говорил?

– Просто объявил, что не видит меня на поле. А именно разговоров никаких не было. И меня это волновало. В команде есть лидеры, опытные игроки. Почему хотя бы не поговорить с ними?

– Об уходе думал?

– Да. Потому что карьера футболиста короткая.

– Карпин публично говорил, что ты опаздывал на тренировки и теорию. Так и было?

– Обсуждали с ним это. На теорию я опаздывал, да – за пару дней до игр. Но не на тренировки. Думаю, дело было не в том, что я опоздал. Поэтому, честно, так и не понял его решений.

– Может, были какие-то нефутбольные причины?

– Все точно не зависит от одного игрока. Если тренер считает, что я единственный, кто делает что-то не так – пусть скажет, что нужно изменить. Этого не произошло, и ничего не поменялось.

– Тогда ты и захотел уйти?

– Спустя две-три недели я задумался, что мне делать. В таком возрасте я должен играть. Я стараюсь не только для «Динамо», но и для сборной Камеруна. Если не играю в клубе, меня не зовут в сборную.

– Что другие игроки думали об этой ситуации?

– Ребята не понимали, почему я не играл. Я старался не привлекать дополнительного внимания к этой истории. Хотел, чтобы они делали все возможное, чтобы команда побеждала.

– Карпин лучше как человек или как тренер?

– Я бы не сказал, что он плохой человек. Но мне не нравилось его отношение ко мне. А с тренерской точки зрения у Карпина правильный менталитет, он реально хотел побеждать.