Динамовец Нгамале ответил на обвинения в изменах

Вингер «Динамо» Муми Нгамале ответил на вопросы о расставании с блогером Никки Сии.

Прошлой осенью девушка обвинила камерунского футболиста в изменах и выселении ее из квартиры.

– Должен спросить про твой скандал с русской девушкой Вероникой Черемисиновой. Что скажешь об этом?

– Я не тот человек, которого она обрисовала. Мне вообще все равно, что она наговорила. Люди знают, кто я такой, и понимают: она говорит неправду.

– Твое отношение к девушкам из России изменилось после этой истории?

– Все люди разные. Не стоит приписывать одну ошибку всем сразу. У нее может быть один менталитет, а у другого человека свой.