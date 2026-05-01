Динамовец Нгамале ответил на обвинения в изменах

Вингер «Динамо» Муми Нгамале ответил на вопросы о расставании с блогером Никки Сии.
Прошлой осенью девушка обвинила камерунского футболиста в изменах и выселении ее из квартиры.
– Должен спросить про твой скандал с русской девушкой Вероникой Черемисиновой. Что скажешь об этом?
– Я не тот человек, которого она обрисовала. Мне вообще все равно, что она наговорила. Люди знают, кто я такой, и понимают: она говорит неправду.
– Твое отношение к девушкам из России изменилось после этой истории?
– Все люди разные. Не стоит приписывать одну ошибку всем сразу. У нее может быть один менталитет, а у другого человека свой.
- В этом сезоне Нгамале забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
- Он в «Динамо» с сентября 2022 года.
